"Всемирный фонд дикой природы" объявлен в России "нежелательной" организацией за "сковывание развития" страны

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF), крупнейшей в мире природоохранной организации. Основанием для принятия такого решения стала осуществляемая фондом "деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны", говорится в Telegram-канале ведомства.

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"Фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Невилла Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере", — утверждает Генпрокуратура РФ.

Также в пресс-релизе заявлено, что "под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".

По мнению российского ведомства, отчеты WWF носят "тенденциозный характер" и направлены на "сковывание экономического развития РФ". Также Генпрокуратура посчитала "вмешательством во внутренние дела" страны оказание со стороны фонда поддержки некоммерческим организациям, которые Минюст РФ ранее признал "иностранными агентами".

Всемирный фонд дикой природы был основан в 1961 году и работает более чем в 100 странах. На сайте WWF указано, что его основная задача — сохранение природных ресурсов, от которых зависят люди, а также защита и восстановление вымирающих видов животных и мест их обитания. По данным организации, число ее сторонников по всему миру насчитывает 5 млн человек.

Согласно российскому законодательству, гражданам РФ отныне запрещено отправлять WWF пожертвования, распространять созданные фондом материалы и "сотрудничать" с организацией. Что именно понимается под "сотрудничеством", в законе не уточняется — речь может идти как о трудоустройстве, так и, например, о предоставлении экспертного комментария. Подобные действия в России считаются преступлениями и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы. Доступ к СМИ, которые в будущем будут цитировать или просто давать ссылку на сайт или соцсети WWF, может быть ограничен на территории РФ.

WWF стал второй крупной международной экологической организацией, признанной "нежелательной" на территории РФ. Ранее аналогичное решение в середине мая было принято в отношении Greenpeace, его российское представительство уже объявило о прекращении деятельности. В марте Министерство юстиции России объявило WWF "иностранным агентом".

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Ранее Генпрокуратура РФ объявила "нежелательными", в том числе, антикоррупционный проект Transparency International, расследовательскую группу Bellingcat, правозащитную организацию "Агора", базирующийся в Латвии Свободный университет и крупные независимые русскоязычные СМИ: "Медузу", "Важные истории", "Проект" и The Insider. Всего в реестре значатся почти 90 различных юрлиц.