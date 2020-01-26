Вспышка коронавируса: китайцы скупают маски, но помогут ли они не заразиться?

Хирургическая маска давно стала обязательным атрибутом любой вирусной эпидемии/ Особенно это заметно в Китае, где сейчас свирепствует новый коронавирус. В некоторых китайских городах, в том числе в Шанхае, маски стали пользоваться настолько высоким спросом, что их стало не хватать. К тому же китайцы носят маски еще и в качестве защиты от загрязнения воздуха.

Хотя имеются свидетельства, что маски могут спасти от вирусов, передающихся при непосредственном контакте, медики весьма скептически оценивают их способность защитить от вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем.

Хирургические маски впервые стали применяться в больницах в конце XVIII века, однако население стало носить их лишь после вспышки испанки в 1919 году, которая унесла более 50 млн жизней.

"Стандартные хирургические маски не могут быть эффективным средством защиты населения от вирусов или бактерий, передающихся воздушно-капельным путем", — заявил в интервью Би-би-си доктор Дэвид Кэррингтон из больницы Святого Георгия при университете Лондона. По его словам, такие маски не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу и оставляют незащищенными глаза.

И все же они снижают риск воздушно-капельного и контактно-бытового заражения.

Согласно результатам исследования, проведенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс в 2016 году, человек в среднем касается своего лица 23 раза в час.

"В ходе одного из тщательно проведенных в больничных условиях исследований медицинская маска оказалась столь же эффективной при защите от вирусной инфекции, как и профессиональный респиратор", — признает профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл.

Респираторы оснащены специальным воздушным фильтром и специально предназначены для защиты от потенциально опасных частиц, находящихся в воздухе.

"Однако когда речь заходит об эффективности масок для населения, здесь статистика не столь убедительна, ведь долгое время находиться в маске весьма сложно", — добавляет профессор Болл.

Куда эффективнее "пользоваться простыми правилами гигиены", вторит ему доктор Коннор Бэмфорд из Института экспериментальной медицины при университете Квинс в Белфасте.

"Если вы будете прикрывать нос и рот при чихании, мыть руки, не совать немытые руки в рот, то ваши шансы подхватить вирусное респираторное заболевание снизятся", — уверяет он.

Минздрав Великобритании дает сразу несколько советов о том, как уберечься от инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом и теплой водой

Старайтесь по возможности не касаться глаз и носа

Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь физическими упражнениями

"Хотя бытует мнение, что хирургическая маска может принести пользу, на самом деле мало что свидетельствует о ее пользе за пределами лечебных учреждений", — говорит представитель правительственной организации Public Health England доктор Джейк Даннинг.

По его словам, если вы хотите, чтобы маска помогла, ее нужно носить правильно, часто менять и безопасно утилизировать. И вообще, людям полезнее было бы уделять больше внимания не маскам, а личной гигиене, для начала — чаще мыть руки, говорит эксперт.