Вспышка коронавируса в КНДР: шесть человек умерли, более 18 тысяч заразились
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В результате вспышки коронавируса в КНДР, которую власти называют первой за все время пандемии, скончались шесть человек. Всего выявлено более 18 тысяч случаев заражения, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

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Накануне северокорейские власти сообщили о первых случаях заражения вариантом "Омикрон" в Пхеньяне — коронавирус был обнаружен у жителей, сдавших тест 8 мая.

После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун.

Лидер КНДР Ким Чен Ын созвал заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором потребовал остановить распространение вируса.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим", — сказал он подчиненным.

В четверг Ким Чен Ын посетил национальный центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями и проинспектировал усилия по борьбе с вирусом, сообщает KCNA.

Северокорейские СМИ также сообщили о вспышке неизвестной лихорадки, которая была зафиксирована в конце апреля и затронула 350 тысяч человек.

По их данным, 162 тысячи были помещены в карантин и прошли лечение.

Власти КНДР ранее утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.

Экперты высказывали сомнения в том, что КНДР удалось не допустить попадания коронавируса в страну.

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BBC News Русская служба:

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