Встреча Путина и Лукашенко: что обсуждали президенты России и Беларуси

В Кремле состоялась встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По данным российских СМИ, лидеры двух стран обсудили совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменялись мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе. Переговоры продлились три часа и 55 минут, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил РИА "Новости", что президенты обсудили вопросы экономического взаимодействия, включая промышленную кооперацию и энергетику. В ходе переговоров Путин связывался с премьер-министром и членами правительства для "сверки часов".

"Длительные были переговоры. Рабочий "проговор" тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы", — поделился представитель Кремля.

Песков заявил, что слияние двух государств на встрече не обсуждалось. При этом он отметил, что вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

По информации БелТА, самолет Лукашенко вылетел в Минск в тот же день, 22 апреля.

По телеканалу "Россия 24" показали небольшую часть встречи. Лукашенко положительно отозвался о послании Путина к Федеральному собранию и поддержал выбор тем. Президент Беларуси сказал, что заметил "большую человеческую нотку" в послании президента России, передает "Дождь".

"Мы заметили человеческую большую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании — именно человек", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у Беларуси и России схожие проблемы с рождаемостью из-за того, что население "эмансипированное и продвинутое". Поэтому дополнительные меры поддержки для семей с детьми, которые накануне объявил Путин, Лукашенко воспринял положительно.

21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Российский президент упомянул "известные факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента" Лукашенко. Он подчеркнул, что "коллективный Запад" не заметил это событие и сделал вид, что ничего не происходит.

Накануне в Беларуси следствие предъявило обвинение четырем фигурантам дела о заговоре с целью свержения и убийства Лукашенко. КГБ утверждает, что один из задержанных связан с американскими спецслужбами.

Как сообщает ТАСС, на встрече с российским коллегой Лукашенко призвал Москву к более тесному сотрудничеству, в том числе по обороне Союзного государства.

"Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно", — сказал он.

Кроме того, на встрече 22 апреля президенты обсудили Владимира Зеленского. Путин сказал, что готов провести с ним встречу в Москве, а если он хочет решать ситуацию в Донбассе, то это ему необходимо обсуждать с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Лукашенко, в свою очередь, раскритиковал высказывания главы Украины Владимира Зеленского в отношении вопросов Донбасса, отметив, что ему пора "научиться дипломатично себя вести".

Перед началом встречи Путин предложил обсудить широкий спектр вопросов, в том числе военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности Союзного государства. Лукашенко сообщил, что правительство Беларуси согласовало 26-27 союзных программ с Россией, в том числе экономического характера.

В феврале президенты провели шестичасовую встречу в Сочи. Лукашенко почти не называл конкретные вопросы, которые обсуждались на этих переговорах. По его словам, их были десятки, многие из них затем обсуждались на уровне правительств двух стран и руководителей силового блока. В частности, они поднимали вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства и военно-технической кооперации.