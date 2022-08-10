Россия окончательно лишилась европейского рынка угля. Большие потери грозят не только российским шахтерам, но также железной дороге и морским портам на Балтике и в Мурманске.

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Всего четыре года назад примерно половина экспорта российского угля уходила в западном направлении, в сторону Европы. Еще в начале этого года свыше 50% необходимого ей каменного угля Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, ввозила из России. Теперь эти времена безвозвратно прошли.

10 августа после четырехмесячного переходного периода вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ, введенное в начале апреля в рамках пятого пакета санкций из-за российской агрессии против Украины. И даже если эту санкционную меру когда-то отменят, возврата к прошлому все равно не будет: в течение нынешнего десятилетия большинство европейских стран намерено полностью отказаться от использования в электроэнергетике самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Так что российские угольщики окончательно потеряли сейчас европейский рынок сбыта.

Угольное эмбарго ЕС: пострадают Кузбасс, РЖД, Усть-Луга и Мурманск

Такая потеря не заставит Владимира Путина остановить войну в Украине — в Евросоюзе на этот счет никаких иллюзий нет. Здесь понимают, что угольное эмбарго — всего лишь одна из многих санкций Запада, призванных максимально увеличить для России цену агрессии. Однако для нескольких важных отраслей российской экономики и для некоторых регионов РФ отказ европейцев от российского угля непременно обернется ощутимыми убытками.

Больше всего пострадают шахтеры Кузбасса и других угольных регионов РФ. Немалый ущерб понесет также такой крупный российский работодатель, как компания РЖД, для которой перевозки угля являются одной из ключевых статей дохода. Причем в полной мере компенсировать потери, которые возникнут теперь на европейском направлении, за счет увеличения поставок азиатским потребителям не получится: транспортные мощности в восточном направлении ограничены, а для увеличения пропускной способности железной дороги в районе Байкала и на Дальнем Востоке потребуются годы и огромные инвестиции.

Пострадают и ориентированные на перевалку угля российские порты на Балтике, особенно в Усть-Луге, а также Мурманский транспортный узел, ведь концепция его развития в значительной мере была связана с надеждами на рост угольного экспорта. Возможные поставки из этих портов в страны Африки и Азии вряд ли компенсируют потерю крупных и платежеспособных европейских покупателей.

Уголь сейчас дорогой, но его на мировом рынке много

А те, в свою очередь, за четыре месяца с момента объявления эмбарго, доведя до конца заключенные ранее контракты с российскими компаниями, успели переориентироваться на альтернативных поставщиков. Благо дефицита угля на мировом рынке нет, хотя стоит он сейчас, как и другие энергоносители, чрезвычайно дорого: свыше 300 долларов за тонну вместо примерно 60 долларов в начале 2021 года. Впрочем, сразу после нападения России на Украину цены на биржах взлетали до 400 с лишним долларов.

"Сейчас достаточно предложений из Южной Африки, Австралии, США, Колумбии или Индонезии", — подчеркнул в беседе с DW председатель правления немецкого Союза импортеров угля (Verein der Kohlenimporteure, VDKI) Александер Бете.

Правда, уголь из разных частей света имеет специфические свойства и характеристики, однако, отметил представитель отрасли, у немецких электростанций и других промышленных потребителей было достаточно времени для тестирования. Тем более, что Австралия, США и Колумбия все последние годы и так уже были основными, наряду с Россией, поставщиками каменного угля в ФРГ.

Олаф Шольц: никакого ренессанса угля не будет

Александер Бете исходит из того, что с сентября спрос на каменный уголь в Германии, которая прекратила собственную добычу в конце 2018 года, заметно вырастет, поскольку в рамках экстренных мер по экономии дефицитного природного газа сейчас из резерва выводят и запускают угольные электростанции, призванные заменить газовые. Впрочем, какого-то экстраординарного бума глава немецкого Союза импортеров угля не ждет: объемы поставок из-за рубежа, согласно его прогнозу, вырастут по сравнению с 2021 годом примерно на 11%. Ведь часть вновь запускаемых электростанций будет работать на буром угле, а он добывается открытым способом, в карьерах, в самой ФРГ.

Причем этот всплеск спроса на уголь окажется недолговечным. "Что у нас ни в коем случае не должно случиться, так это то, что мы сползем в некий глобальный ренессанс ископаемых энергоносителей и особенно угля", — предупреждает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нынешнее возобновление работы уже выведенных из эксплуатации угольных электростанций является "строго ограниченной по времени чрезвычайной мерой, которая не должна отрицательно сказаться на достижении наших климатических целей".

Иными словами, в Германии и в целом в Евросоюзе у угля нет не то что долгосрочных, а даже среднесрочных перспектив. А у российского угля и подавно.