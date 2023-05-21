ВСУ: Бахмут не оставлен полностью, при этом он наполовину окружен с флангов

Украинские военные более детально описали свое положение в районе Бахмута, который, по утверждениям российской стороны, силы ЧВК "Вагнер" в субботу взяли целиком. В ВСУ говорят, что это не так.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільне" заявил, что украинским военным удается удерживать позиции в юго-западной части города, там идут тяжелые бои. При этом он подтвердил, что город, по сути, стерт с лица земли.

По словам Череватого, Россия придает Бахмуту слишком много символического значения.

"Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет…Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", — добавил спикер.

О движении украинских войск на флангах написала в своем телеграме и заместитель министра обороны Анна Маляр. "Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага", - написала она.

"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет [Літак]", - добавила Маляр. В условиях войны заявления официальных лиц враждующих сторон оперативно проверить невозможно.

В субботу глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин и министерство обороны России заявили, что захватили последние кварталы в городской черте Бахмута. Сегодня этот вопрос на полях саммита “Большой семерки” в Хиросиме комментировал президент Украины Владимир Зеленский - однако с его позицией возникла путаница.

Отвечая на вопрос о том, находится ли Бахмут в руках Украины, президент заявил: "Я думаю, нет". Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что президент отвечал на другую часть двойного вопроса и на самом деле отрицает падение Бахмута.