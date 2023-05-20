ВСУ: ночью по Киеву было выпущено 18 "Шахедов", все удалось сбить

За минувшие сутки в украинским ПВО удалось ликвидировать двадцать ударных дронов "Шахед" и один разведывательный дрон, сообщают Воздушные силы Украины. 18 ударных дронов "Шахед" были выпущены по Киеву после полуночи 20 мая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одиннадцатая с начала мая воздушная атака Киева закончилась уничтожением всех выпущенных по столице "Шахедов" силами ПВО, сообщил глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко.

По его словам, в результате падения обломков в Печерском районе Киева повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе — дорожное покрытие и автотранспорт, в Дарницком районе повреждены здания СТО и припаркованные автомобили, в Днепровском районе "произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован".

Ранее ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков, в Днепровском районе украинской столицы пожар произошел "на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК".

По словам Попко, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Россия ночную атаку по украинской столице пока не комментировала.