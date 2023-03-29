ВСУ обстреляли оккупированный Мелитополь. В городе пропало электричество

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю утром 29 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на назначенные Россией власти оккупированной Запорожской области.

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По данным экстренных служб, под обстрел ВСУ попали объекты локомотивного депо Мелитополя, есть разрушения, пострадавших нет.

Украинское издание "РИА-Мелитополь" сообщило, ссылаясь на местных жителей, что в городе слышали десять взрывов, а попадания зафиксировали в разных местах.

В экстренных службах заявили, что из-за обстрела повреждены объекты системы электроснабжения, в результате чего в Мелитополе и некоторых ближайших селах прекратили подачу электроэнергии. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров также написал в соцсетях, что в районе подстанции локомотивного депо произошел взрыв, из-за чего в Мелитополе частично нет света.

Администрация оккупированной российскими войсками части Запорожской области Украины объявила в начале марта, что административным центром региона стал Мелитополь.