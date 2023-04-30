ВСУ: пожар на нефтебазе в Севастополе — элемент подготовки к контрнаступлению
Foto: AP/Scanpix/LETA

Нефтебаза в Севастополе была атакована для того, чтобы подорвать логистику российский воск, вызвать у военных тревожность и заставить их эвакуировать семьи из Крыма, заявла представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — цитирует Гуменюк "Медуза".

По ее мнению, после пожара на нефтебазе у российских военных началась "высокая степень тревожности", и они якобы "пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма".

Как сообщалось, в ночь на 29 апреля в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе начался пожар на нефтебаза. Причина, по словам местных властей — попадания беспилотника. Пострадавших нет, при этом, как утверждает украинская разведка, уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (8) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!