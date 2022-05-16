ВСУ сообщают о выходе на границу с Россией в Харьковской области. Что это значит для фронта

Украинские силы теснят российские войска в Харьковской области. Западные эксперты уже указывали, что Россия фактически проиграла битву за Харьков. Теперь сообщается, что один из батальонов ВСУ вышел к границе с Россией. Что это значит для фронта?

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В воскресенье министерство обороны Украины сообщило в "Фейсбуке", что 227 батальон 127 бригады сил территориальной обороны вооруженных сил Украины города Харькова оттеснил российские войска и вышел к государственной границе с Россией.

На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому видно, как бойцы несут и устанавливают пограничный столб.

"Мы дошли, господин президент, мы здесь! Вот с нами пограничник… Господин президент, мы дошли!" — говорят военные на видео.

Российское минобороны в последний раз упоминало о боевых действиях в Харьковской области 13 мая. Тогда в ведомстве сообщили об уничтожении "двух украинских установок реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационной станции оповещения и указания ПВО производства США".

В условиях боевых действий Би-би-си не может независимо проверить и подтвердить сообщения воюющих сторон.

В прошлую субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил Би-би-си, что российские войска отходят от второго по величине города Украины. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов тогда подтвердил, что в течение последних суток обстрелов Харькова не было, однако от них продолжают страдать другие города региона.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем исследовании, опубликованном вечером 13 мая, пришел к выводу, что российские военные, вероятнее всего, решили полностью сдать свои позиции вокруг Харькова.

Причина — успешное контрнаступление украинской армии и проблемы с подкреплением российских подразделений.

Российские войска отступают?

Как полагают аналитики американского Института изучения войны, российские войска более не рассчитывают совершить масштабное окружение украинской группировки по линии от Донецка до Изюма и теперь, скорей всего, сконцентрируются на захвате Луганской области.

Это позволит российским силам сконцентрироваться на еще более узком участке, где они попытаются добиться решающего перевеса. Ключевым пунктом российского наступления при этом станет город Северодонецк и нарушение линий коммуникаций украинских сил.

Наступление украинских войск в районе Харькова, как рассказал Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, было обусловлено не только действиями украинцев, но и общим стремлением российской армии сократить линию фронта:

"Что касается украинских действий в районе Харькова, там не столько контрнаступление, там довольно мелкие тактические действия. Россияне там, видимо, решили сделать то же самое, что и в Черниговской и Сумской областях. Они просто выводят свои части оттуда, — отмечает израильский эксперт. — Но на харьковском направлении и так была небольшая группировка. До пяти батальонно-тактических групп, это не так много. Они, как это видится со стороны, просто пытаются сократить фронт. Но слишком далеко на восток от Харькова им лучше не отходить, потому что это может поставить под удар правый фланг изюмской группировки [российской армии]".

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си:

Украинская армия продолжает отодвигать линию фронта от Харькова, так что в городе стало возможным снова запустить работу общественного транспорта. Под контролем российских войск пока остаются такие города, как Волчанск и Купянск, но непосредственно вокруг Харькова этих войск уже не осталось.

Судя по появляющимся из Луганска видеороликам, при отступлении российских войск из таких мест, как Казачья лопань, Стрелечья или Липцы, командование никак не озаботилось эвакуацией военнослужащих, мобилизованных для боевых действий в самопровозглашенной ЛНР.

Мобилизованные луганчане использовались для усиления российских позиций, но теперь застряли на "нейтральной полосе" у погранпункта Нехотеевка, через который их по каким-то причинам не хотят пропускать российские пограничники.

Родственники этих военных добиваются от руководства "республики", чтобы их близких через территорию России вернули в Луганск, потому что в противном случае им придется сдаваться в плен ВСУ.