ВСУ: Украине нужно 128 западных истребителей

Украине нужно 128 истребителей западного производства, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свободы".

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По его словам, такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности", — сказал Игнат.