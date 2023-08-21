ВСУ: Украине нужно 128 западных истребителей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украине нужно 128 истребителей западного производства, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свободы".

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По его словам, такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности", — сказал Игнат.

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