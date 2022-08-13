ВСУ вывели из строя Каховский мост через Днепр. Российские войска заблокированы под Херсоном?

Мост через Днепр на дамбе Каховской гидроэлектростанции выведен из строя. Как сообщило командование ВСУ, это произошло ночью 12 августа в результате точных ударов украинской армии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", — заявил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Таким образом, мост выведен из строя и не может быть использован для перемещения военной техники.

Мост в районе ГЭС в Новой Каховке — одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области. Две другие — Антоновский автомобильный мост возле Херсона и железнодорожный мост, расположенные в шести километрах друг от друга.

Выведение из строя любой из этих переправ означает серьезные логистические проблемы для российской армии, базирующейся в этом районе на обоих берегах Днепра.

Каховский мост — уже второй объект, ставший непригодным для сообщения. Ранее в результате обстрелов украинкой армии был поврежден Антоновский автомобильный мост, и переброска через него тяжелой военной техники теперь тоже невозможна.

Прерванные цепочки снабжения сильно отразится на боеспособности российских войск, считают эксперты.

Что говорят в России?

В подконтрольной России оккупационной администрации Херсонской области признали обстрелы в направлении ГЭС. Там утверждают, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, использовав американские ракетные системы HIMARS.

"Часть ракет упала, часть сбили", — цитирует агентство ТАСС замглавы администрации оккупационных властей Кирилла Стремоусова.

Но по его версии, мост Каховской ГЭС не получил повреждений.

Украинские войска планомерно наносят удары по мостам в Херсонской области.

В июле ВСУ обстреливали автомобильный Антоновский мост. Также ВСУ ранее удары наносились по Дарьевскому мосту через реку Ингулец, соединяющему две части оккупированной Россией территории на правом берегу Херсонской области.

Прерванные цепочки снабжения

Западные аналитики утверждают, что украинским войскам удалось прервать поставки российской армии на правом берегу Днепра возле Херсона.

В своей очередной сводке от 13 августа британская разведка пишет о серьезных проблемах со снабжением, с которыми неминуемо столкнется российское командование.

В последние дни России удалось провести только поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста, но структурные повреждения остаются.

На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном.

С конца июля Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения своей армии. Даже если России удастся осуществить значительный ремонт мостов, они останутся главным уязвимым местом.

Наземные поставки для обеспечения нескольких тысяч российских военнослужащих, дислоцированных на западном берегу Днепра в основном зависят от двух пунктов переправы на понтонных паромах.

Из-за нарушения цепочек снабжения боеспособность российской армии на западном берегу будет зависеть от объемов произведенных ранее запасов снабжения, резюмирует разведка Великобритании.

Американский Институт изучения войны (ISW) также подтверждает факт поражения Каховского моста через Днепр и его важность для логистики оккупационных войск.