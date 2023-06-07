ВСУ заявили, что перешли в наступление в районе Бахмута. Минобороны РФ утверждает, что отразило все атаки

Вооруженные силы Украины перешли от обороны к наступлению в районе Бахмута Донецкой области, заявила в телеграме замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, украинские силы 6 июня продвинулись на разных участках бахмутского направления на расстояние от 200 до 1100 метров. Маляр утверждает, что регулярная армия РФ, которая ведет боевые действия в этом районе, перешла к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции, и стягивает резервы.

В министерстве обороны РФ подтвердили, что украинская армия пыталась прорвать оборону российских сил в районе Артемовска (так российские власти называют Бахмут). Российская сторона утверждает, что успешно отразила восемь атак ВСУ в направлении западной окраины Бахмута, поселка Ягодное, сел Дубово-Василевка, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка.

"Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено", — заявили в министерстве обороны РФ.

Минобороны Украины сообщало 5 июня, что ВСУ продвинулись "довольно широким фронтом" на бахмутском направлении, на некоторых участках — на расстояние до 1600 метров. Тогда же Украина объявила, что перешла в наступление "на некоторых направлениях".

Минобороны РФ утверждает, что украинская армия 4 июня начала наступать на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, но российские силы "сорвали" наступление.

Власти США и стран Запада заметили признаки, указывающие на то, что в Украине началось наступление ВСУ, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области может заставить Украину поменять некоторые планы наступления.