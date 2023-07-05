ВСУ заявили, что Россия может готовить провокацию на ЗАЭС

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о "возможной подготовке в ближайшее время провокации" на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими силами с 4 марта 2022 года, пишет "Новая газета. Европа".

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По данным украинским военных, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС "были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства".

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы", — говорится в сообщении.

Также во вторник вечером советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что ВСУ "5 июля ночью попытаются атаковать ЗАЭС" с использованием высокоточных средств большой дальности и дронов-камикадзе.

Минздрав Украины опубликовал инструкцию о том, как действовать при взрыве на ЗАЭС. Согласно ей, жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. В том случае, если власти официально объявят о радиационной аварии, необходимо оставаться в помещении, ждать дальнейших объявлений и следовать указаниям властей.

Ранее The Times опубликовало материал, в котором говорится, что президент России Владимир Путин может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС. По версии издания, российское правительство виновно в прорыве Каховской ГЭС.

Путин, как авторитарный правитель, может повторить распоряжение, чтобы показать деморализованной армии и российскому населению, что после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина он все еще сохраняет контроль над ходом боевых действий, пишет издание.

The Times обращает внимание, что это предположение подтверждает то, что с Запорожской АЭС, согласно сообщениям СМИ, в последнее время выводят персонал.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки, что "Россия рассматривает террористический акт с выбросом радиации" на ЗАЭС. "Они все подготовили для этого", — отметил Зеленский. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это "ложью".