VTimes: российские олигархи попросили у Путина налоговые льготы на триллион рублей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Представители крупного бизнеса попросили президента Владимира Путина предоставить им налоговые льготы на сумму почти в триллион рублей. Об этом сообщает издание VTimes со ссылкой на свои источники, пишет портал телеканала "Дождь".

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По данным источников, на этой неделе Путин провел встречу с российскими олигархами, которая была посвящена росту инвестиций в России.

На встрече совладелец инвестиционной группы Aeon Роман Троценко обратился к президенту с просьбой освободить от налога половину прибыли, которую компании тратят на строительство и модернизацию, а также наделить регионы правом отменять налог на недвижимость. Взамен на это предлагается повысить с 17% до 19% региональную часть налога на прибыль, а весь налог — с 20% до 22%.

19 марта это предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает издание. В итоге участники совещания не смогли найти решения, как избежать роста нагрузки на бизнес и потерь бюджета, рассказал один из присутствующих на встрече.

Согласно расчетам Минэкономразвития, инвестиционная льгота обойдется в триллион рублей, из которых 800 миллиардов рублей придутся на потери регионов. При этом повышение налога на прибыль сможет компенсировать только половину потерь, передал один из источников. Больше всего потеряют регионы с самыми активными инвестициями бизнеса, например, Москва может лишиться почти 250 млрд рублей.

Представитель Белоусова подтвердила, что прошло первое заседание рабочей группы по инвестиционному развитию. По ее словам, теперь бизнес вместе с Минэкономразвития проведут расчеты влияния налогового стимулирования инвестиций на бюджет.

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