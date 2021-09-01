Вторая мировая война: в этот день в 1939 году гитлеровская Германия напала на Польшу

Нет, эта война не началась внезапно. Адольф Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов — даже если порой "фюрер", как он сам выражался, "запускал пацифистскую пластинку".

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Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра "Топография террора" Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: "Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии "Великой Германии" в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну".

Война против оппозиции и евреев

Мирный договор, заключенный 28 июня 1919 года в Версале, возлагал на Германию и ее союзников всю полноту ответственности за развязывание Первой мировой войны и обязывал страну к репарационным выплатам, разоружению и сокращению численности германской армии. Германии пришлось отказаться от ряда территорий в пользу Франции, Бельгии и Польши. С точки зрения Гитлера это было актом национального унижения, подлежащего скорейшему "исправлению". Национал-социалисты охотно распространяли легенду об "ударе в спину", о том, что якобы существовал некий заговор. Согласно этому мифу вся вина за поражение немцев в Первой мировой войне возлагалась на "внутреннего врага": евреев и социал-демократов.

Уже через несколько дней после своего прихода к власти в 1933 году нацисты организовали первый общегерманский (якобы стихийный) бойкот магазинов, принадлежащих евреям. За этой акцией последовало принятие закона "О восстановлении статуса госслужащего" (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) — нормативного акта, запрещающего, в частности, гражданам еврейского происхождения находиться на государственной службе.

Еще до начала открытых грабежей государство оказывало давление на еврейских предпринимателей. И даже из массового бегства евреев из Германии нацисты стремились извлечь выгоду, обязав каждого уезжающего уплатить в казну 25 процентов стоимости своего имущества. В течение первых двух лет нацистского господства это обеспечило казне "третьего рейха" приток в 153 миллиона рейхсмарок.

Большинство немцев видели в Гитлере (по крайней мере до 1939 года) если не мессию, то уж точно спасителя нации. Многим диктатура обеспечила улучшение материального положения. Безработица пошла на убыль, уровень потребления — на подъем. "Гитлер был слишком опытным популистом, чтобы не понимать, что народу нужны не только пушки, но и масло", — говорит Клаус Хессе. Масло было. Но основной целью были все-таки пушки.

В 1936 году весь спортивный мир собрался в Берлин на Олимпиаду. А Гитлер продолжал реализацию своих милитаристских планов: за четыре года, по его расчетам, вермахт должен был подготовиться к войне на востоке. В засекреченном документе под названием "Инструкция к четырехлетнему плану" ("Denkschrift zum Vierjahresplan") содержались конкретные указания. Одним из главных пунктов было создание автаркии — замкнутой, не зависящей от мировых процессов немецкой экономики, нацеленной на производство вооружений.

Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину — Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.

"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", — говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", — говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало вторжение в Польшу, тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый "пакт Молотова-Риббентропа". Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало…

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером Второй мировой войны. Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора — и, конечно, не только его — "величайшей катастрофой в истории человечества".