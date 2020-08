Вторая ночь беспорядков в Висконсине: улицы разбитых фонарей

Протесты, вызванные ранением полицейскими 29-летнего афроамериканца, охватили Чикаго, Портленд (штат Орегон) и Мэдисон, столицу штата Висконсин. В городе Кеноша, где в воскресенье произошел инцидент, продолжились беспорядки и столкновения с полицией.

Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии.

Эверс также созвал внеочередную сессию законодательного органа штата, которая откроется 31 августа и будет посвящена принятию пакета мер, увеличивающих подотчетность и прозрачность полиции.

29-летний Джейкоб Блейк, в которого стреляли полицейские, перенес операцию в одном из госпиталей Милуоки и сейчас идет на поправку.

Три месяца назад в соседнем штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который задерживал Флойда, было предъявлено обвинение в убийстве.

Эта смерть дала толчок к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").

Беспорядки на Среднем Западе начались в воскресенье, когда 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как в него стреляли полицейские.

Кеноша — город с населением в 100 тыс. человек на берегу озера Мичиган, некогда центр автомобильного производства.

Правоохранители утверждали, что Блейк, работающий охранником в частной фирме, был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.

Адвокат семьи Блейков говорит, что тот лишь пытался разнять двух дерущихся женщин.

На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, пока неясно, оружия при нем не видно.

Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!" Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.

В Кеноше с воскресенья был введен комендантский час с 22:00 до 07:00, однако это не остановило беспорядки.

Корреспондент Би-би-си Алим Макбул стал свидетелем столкновений с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Он сообщает о сожженных машинах, целых улицах с поваленными фонарями и разгромленных зданиях. Даже глубокой ночью протестующие, в основном молодые люди, продолжают конфронтацию с силами правопорядка.

"Это глоток свежего воздуха, — сказал один юный протестующий журналисту. — Я устал бояться, что полицейские убьют меня. Сегодня им придется услышать нас".

Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.

"В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, среди бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", — сказал Эверс.

Однако глава профсоюза полицейских Кеноши Пит Дитес назвал заявление губернатора безответственным и призвал всех воздержаться от суждений до полного выяснения обстоятельств.

Губернатор также авторизовал отправку небольшого контингента Национальной гвардии по запросу местных властей Кеноши. Национальная гвардия — резервные формирования, составленные из получивших военную подготовку гражданских. Они подчиняются как губернаторам штатов, так и президенту.

Он подчеркнул, что правоохранители будут защищать объекты инфраструктуры — но также и право жителей города на мирный протест, гарантированное конституцией.

В отношении участвовавших в инциденте полицейских власти штата начали расследование, отстранив их от исполнения обязанностей.



В полиции Кеноши говорят, что сотрудники приехали по вызову о домашнем насилии. Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.

Эту же версию событий повторил адвокат и активист, защищающий права чернокожих, Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.

Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.

Записавший видео Рэйшн Уайт рассказал, что он увидел полицейских, боровшихся с Блейком, и начал снимать видео. По его словам, полицейские били Блейка и применили против него электрошокер.

"Джейкоб как бы оперся на машину, и они потащили его к заду машины, а он обошел ее с другой стороны", — сказал Уайт в интервью телеканалу CNN.

Запись начинается с этого момента. На ней видно, как мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских. Один из них держит его на прицеле пистолета.

Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину — судя по звуку, не меньше семи раз, на фоне криков окружающих.

Как рассказала подруга Блейка Лакиша Букер, в салоне машины в этот момент находились трое их детей, ставших свидетелями стрельбы по их отцу.

"Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы", — заявил представляющий в этом деле его семью адвокат Крамп. Он также представляет семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте.

Корреспондентка местного телеканала опубликовала фотографию Блейка с сыновьями, предоставленную его подругой, матерью его детей.

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu

В полиции подтвердили, что имела место стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.

Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента, пообещав предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.

Петиция с требованием предъявить полицейским уголовные обвинения набрала десятки тысяч подписей в интернете. Но окружной прокурор заявил, что такие решения не принимаются в спешке.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.

"Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", — заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. "Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", — добавил он.

В поддержку Блейка выступили и многие другие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров.

"Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя", — написал в "Твиттере" Джо Кеннеди III, внук сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.

Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.

В то же время сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете: он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах.

"Выбор — за вами: хотите ли вы увидеть подобное у себя на заднем дворе или нет", — написал Трамп-младший.

Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, по-видимому, подожженного протестующими.

Folks this is coming to a town near you if Democrats win in November. Is this still "peaceful protesting?" Has a single democrat denounced this anarchy yet?

It is up to you if you want this in your backyard or not. #Wisconsin https://t.co/PjlXHAVS6C