Вторая по величине река Литвы Нерис загрязнена нефтепродуктами

Вторая по величине река Литвы Нерис, берущая начало в Белоруссии, где ее называют Вилией, на протяжении 5 км в черте города Каунаса загрязнена нефтепродуктами. Об этом в субботу сообщило национальное радио LRT.

"Загрязнен участок реки протяженностью 5 км. Какое количество нефтепродуктов (предположительно, это дизельное топливо) попало в реку, пока уточнить сложно", - сказал в эфире дежурный противопожарно-спасательного департамента. По его словам, прибывшие на место специалисты нашли трубу, по которой вместе с коммунальными сбросами в реку попали нефтепродукты. "Дальнейшее загрязнение остановлено. Для нейтрализации используются химические средства, установлены ограждения", - отметил он.

Согласно предварительной версии, загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции.

Специалисты не исключают, что вытекшие нефтепродукты успели попасть в Неман, в который в Каунасе впадает Нерис.