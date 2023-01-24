Второе массовое убийство в Калифорнии за три дня — семь убитых, подозреваемый сдался полиции
Foto: AP/Scanpix/LETA

В американском штате Калифорния произошло второе массовое убийство за три дня — и снова, по предварительной информации, внутри общины китайских иммигрантов. Семь человек убиты, один — в критическом состоянии, стрелявший сдался полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Новый расстрел произошел в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей в полусотне километров к югу от Сан-Франциско.

Полиция объявила, что стрелявший — официально его пока следует называть "подозреваемым" — это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.

В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.

Чжао Чуньли сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три — в транспортной фирме неподалеку.

Мотив убийств пока не известен.

Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял. По словам Корпус, Чжао сейчас дает показания.

По словам шерифа, еще один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.

Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.

"Что это значит для детей — увидеть такое — это невозможно представить", — сказала она.

Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме.

Представитель властей округа Сан-Матео сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил "недовольный работник" фермы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости