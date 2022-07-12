Второй бустер: ВОЗ рекомендует европейцам с ослабленным иммунитетом четвертую прививку от Covid-19

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовало людям с ослабленным иммунитетом и другим, кому грозит риск тяжелого течения болезни Covid-19, получить вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA.

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Для обеспечения дополнительной защиты и снижения риска тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти люди с ослабленной иммунной системой старше пяти лет и их близкие контакты должны получить вторую бустерную прививку от Covid-19, указали в Европейском бюро ВОЗ.

Бюро рекомендовало странам рассмотреть возможность предоставления второй бустерной вакцины другим группам риска, таким как пожилые люди, медицинские работники и беременные женщины.

Европейское бюро ВОЗ выступило с этой рекомендацией после оценки уровней вакцинации, эпидемиологической ситуации в Европе и выводов об эффективности вакцин против штамма коронавируса омикрон.

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что в большей части Европы с конца мая растет количество случаев заражения коронавирусом.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что приоритетом по-прежнему должна быть вакцинация людей базовыми дозами вакцины и первой бустерной дозой, тогда как вторая бустерная доза должна предоставляться людям с ослабленным иммунитетом. Также следует рассмотреть обеспечение второй бустерной прививки для других групп риска.