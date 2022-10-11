Второй день массированных ударов по украинской инфраструктуре. Что известно на данный момент

Россия во вторник продолжила наносить удары крылатыми ракетами и беспилотниками по разным регионам Украины, но второй день атак оказался не столь интенсивным, как первый. Российские запасы высокоточного оружия истощаются, считают эксперты. Вечером стало известно о пожаре на российской электроподстанции в Белгородской области.

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Во вторник поступили сообщения об ударах в Киевской, Запорожской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской и Одесской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

И об ударах, и о воздушной тревоге в украинских городах пишут и российские СМИ, соблюдающие военные цензурные правила. Они делают это второй день подряд, а ранее игнорировали такие сообщения.

Минобороны России также не скрывает нанесение "массированного удара" не только по объектам военного управления, но и объектам системы энергетики Украины. Пресс-релиз министерства при этом дословно повторяет сказанное накануне: "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Однако, судя по сообщениям украинских властей, интенсивность ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины во второй день заметно уступает первому.

Куда били в этот раз

Ночью удары были нанесены по городу Запорожье. Это уже четвертый подряд обстрел за неделю. По словам главы областной военной администрации Александра Старуха, целями ударов стали объекты инфраструктуры. Какой именно, он не уточнил. При этом пострадали и гражданские постройки. В разрушенном автосалоне нашли одного погибшего. Повреждены также школа и поликлиника. Старух заявил об использовании 12 ракет С-300 для атаки на Запорожье.

Накануне основной целью массированных ударов России стала энергетическая инфраструктура. Без электричества осталось более 1,3 тысячи населенных пунктов, в части из них не было водоснабжения и связи. К утру число обесточенных поселений сократилось примерно до 300.

Утром вооруженные силы России снова ударили по энергетике — дронами-камикадзе была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, утверждает пресс-служба теплоэлектростанции. Винницкая область нечасто становится целью российской армии и накануне не фигурировала в списке атакованных регионов Украины, но в июле при ударе по Дому офицеров в центре Винницы было много погибших — 27 человек, по данным областных властей. В этот раз обошлось без жертв — повреждено электрооборудование станции, а в результате повторного удара пострадали шесть человек, рассказали в пресс-службе.

В Киеве в первую половину вторника воздушная тревога продолжалась на протяжении пяти часов. Возле города было сбито несколько российских ракет, заявил в телеэфире мэр Виталий Кличко. "Никаких взрывов не происходило в столице Украины. Поэтому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов", — сказал Кличко.

Накануне ракеты попали по центральной части Киева, помимо объектов инфраструктуры пострадали десятки домов, сгорели автомобили, погибли по меньшей мере пять человек. По всей стране, по данным на утро вторника, число жертв увеличилось до 20 (информация ГСЧС Украины).

Второй день подряд удары взрывы раздаются во Львовской области. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о трех взрывах на двух объектах энергетики. "На данный момент поражено четыре [электроподстанции], две из них повторно подверглись ракетным атакам. Если откровенно, от них ничего не осталось", — сказал он журналистам.

В результате ракетного удара 30% Львова осталось без электроэнергии, заявил мэр Андрей Садовый. В двух районах города — перебои с водоснабжением. Электроснабжение в городе удалось починить только накануне вечером. Мэр обещал, что и "вода до утра будет у всех". Как сказал Би-би-си Садовый, сейчас используются генераторы, и пока не ясно, когда энергосистемы заработают в нормальном режиме.

В Днепропетровской области, согласно заявлению главы областной военной администрации Валентина Резниченко, после пятичасовой воздушной тревоги известно о попадании ракет по энергетической инфраструктуре в двух районах. "Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", — написал он в телеграм-канале. В области вводится режим "тотальной экономии электроэнергии", чтобы обеспечить работу больниц и транспорта.

Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий во вторник заявил, что средства ПВО сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Заканчиваются ракеты?

По данным на 15:00 по киевскому времени, во вторник Россия уже ударила 28 крылатыми ракетами, утверждает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Это не окончательные цифры, оговорился он.

Накануне украинские военные заявили об использовании 84 ракет для массированной атаки практически по всей территории Украины, а также о 24 дронах-камикадзе. Снижение числа ракет и продолжение использования беспилотников может подтверждать оценки западных экспертов о том, что запасы высокоточного оружия России истощены, констатирует издание "Агентство".

Во вторник российская армия вновь применила высокоточное оружие — крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские дроны-камикадзе Shahed-136, заявил Игнат. Он утверждает, что 20 из 28 ракет были сбиты ПВО в разных регионах страны. Украинские военные, согласно его заявлению, сбили и 13 иранских дронов.

Украина переломила ход войны и противостоит российским войскам, которые находятся в истощенном состоянии, говорится в заявлении главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга, подготовленное к обнародованию во вторник. Выдержки из предстоящей речи Би-би-си получила накануне вечером.

Как считают в GCHQ, несмотря на массированные ракетные обстрелы украинской территории, боеприпасы у российских военных заканчиваются, а решение российского президента Владимира Путина о "массированном ударе" было ошибочным.

Путин объявил о нанесении "массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины" через два дня после взрывов на Крымском мосту, природа которого остается до конца невыясненной. Власти России заявили о подрыве многотонного грузовика и обвинили в диверсии спецслужбы Украины.

Украинский Forbes подсчитал, что "массированный удар" в понедельник мог обойтись России как минимум 400 млн долларов.

"Мы знаем — и российские командиры на местах знают — что их запасы и боеприпасы заканчиваются, — заявил глава GCHQ. — В условиях отсутствия эффективного внутреннего противодействия решения Владимира Путина оказались ошибочными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях".

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина критически нуждается в усилении системы ПВО для отражения ракетных ударов Украины, а во вторник, выступая по видеосвязи на саммите стран G7, призвал к симметричному ответу на действия Москвы: "Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом".

Поставки США передовых систем ПВО Украине сделают конфликт более длительным и болезненным для Киева, заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби накануне не исключил, что Россия могла планировать массированные удары по Украине еще до взрыва Крымского моста.

Пожар на российской подстанции

Вечером во вторник появились сообщения о крупном пожаре на электроподстанции в городе Шебекино в Белгородской области. Опубликовано соответствующее видео.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что этот объект подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины. Он опубликовал фото пожара.

"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Город Шебекино находится примерно в 5 километрах от границы с Украиной (Харьковская область).

Позже Гладков заявил, что "ВСУ обстреливают Белгородский район". "Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — написал он.