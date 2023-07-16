Второй день забастовки пилотов Ryanair: в аэропорту Шарлеруа отменены десятки рейсов

В Бельгии второй день продолжается забастовка пилотов бюджетной авиакомпании Ryanair. В результате забастовки в воскресенье, 17 июля, в аэропорту Шарлеруа близ Брюсселя отменено несколько десятков рейсов.

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Из-за забастовки отменены 29 прибывающих и 29 вылетающих рейсов, сообщается на сайте аэропорта в Шарлеруа.

Таким образом, вместе с рейсами, отмененными из-за забастовки в субботу, всего за два дня (16-17 июля) отменено около 120 рейсов, информирует агентство DPA.

Между пилотами и авиакомпанией существуют разногласия по поводу сокращения заработной платы и времени отдыха. Пилоты Ryanair требуют, чтобы их заработная плата была восстановлена ​​до уровня, существовавшего до Covid-19.

Пилоты Ryanair согласились на временное сокращение заработной платы во время пандемии, чтобы помочь компании, которая понесла большие убытки из-за ограничений на поездки. Однако Ryanair не восстановила зарплату своих пилотов до прежнего уровня, когда они вернулись к работе после пандемии.