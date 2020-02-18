Второй гражданин России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Коронавирусная инфекция диагностирована у второго гражданина России на борту находящегося на карантине в Иокогаме судна Diamond Princess, сообщает МИД России.

Заболевший — муж женщины, у которой диагностировали коронавирус ранее. Сейчас и женщина, и ее муж госпитализированы.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин до 19 февраля.

17 февраля стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.