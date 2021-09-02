Второй после Меркель: западная пресса об итогах встречи Зеленского с Байденом

1 сентября Владимир Зеленский наконец встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Анализируя итоги этой встречи, западные СМИ подчеркивают, что Зеленский стал вторым европейским лидером, посетившим Белый дом, после Ангелы Меркель, и называют это признаком того, что Украина по-прежнему остается приоритетом для американской администрации. Об этом пишет портал телеканала "Дождь".

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Основные опасения Зеленского перед встречей, как писал Financial Times, касались того, что Украина лишится поддержки американской администрации и окажется для США "вторым Афганистаном". Источник издания, знакомый с деталями встречи, сказал, что украинский президент собирается попросить увеличить военную помощь, а советник Зеленского подчеркивал, что Украина в отличие от Афганистана самостоятельное жизнеспособное государство, готовое бороться за свою суверенность.

Демонстрация поддержки, пишет The New York Times, была Украине необходима — особенно после резкого и внезапного вывода американских войск из Афганистана. "Они [украинцы] были обеспокоены тем, что обязательства, взаимопонимание и уверенность, которые они видели со стороны США, будут поставлены под угрозу", — объясняет бывший посол США в Украине Уильям Тейлор-младший.

По словам источников The New York Times, именно это выражение поддержки стало основной целью Байдена на встрече. Собеседники издания подчеркивают, что Зеленский стал вторым европейским лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Байдена (первой была канцлер Германии Ангела Меркель) и называют это сигналом того, что Украина остается приоритетом для американской администрации.

Это подтверждает и анонимный чиновник администрации, с которым поговорил FT. По его словам, США уделяют Украине столько же — если не больше — внимания, как и остальным европейским странам.

По итогам встречи США пообещали Украине финансовую помощь на вооружение в размере 60 миллионов долларов и еще 45 миллионов долларов гуманитарной помощи. Также Пентагон подписал с Украиной двустороннее соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать в вопросах безопасности в акватории Черного моря, кибербезопасности и обмена разведданными. Кроме того, страны обсудили газопровод "Северный поток–2". По словам Зеленского, Байден лично пообещал ему ввести санкции в случае нарушений, которые будут грозить Украине энергетическими проблемами.

По мнению украинского президента, встреча прошла в "нормальной, продуктивной", но "не постоянно солнечной" атмосфере. Как сказал Зеленский, никакого негатива он не почувствовал и слышал только приятные слова, но ему сложно сказать, "возникла ли химия" между ним и Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи, заявил, что "российская тематика была высоко в повестке дня" встречи Байдена и Зеленского — и в Кремле обратили на это внимание. "К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", — сказал Песков.

Встреча Байдена и Зеленского обсуждалась с начала лета. После того, как Россия и США договорились о саммите своих президентов, который был назначен на 16 июня, Владимир Зеленский попросил Байдена встретиться раньше — "в любой момент в любой точке мира". Американская сторона, впрочем, к этой просьбе не прислушалась. В итоге встреча Байдена с Зеленским была назначена на июль, после чего ее еще несколько раз переносили — в последний раз из-за срочного вывода американских войск из Афганистана, который пришелся на конец августа.