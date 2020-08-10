Второй вечер протестов в Беларуси: в центре Минска вновь много милиции и автозаки, ранена журналистка

В Беларуси снова начались задержания. К стелле "Минск — город-герой" в центре Минска снова стягиваются автозаки. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская вошла в здание Центризбиркома и уже три часа не выходит на связь. Журналистка Наталья Лубневская из "Нашей Нивы" ранена в ногу на Кальварийской улице. Ее коллеги ранее сообщали о первых взрывах светошумовых гранат.

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Протестующий с разбегу пнул омоновца, который задерживал человека. Люди аплодируют.

А в Минске по демонстрантам открыли огонь. Какими пулями, пока неизвестно. Ранена журналистка. Все подробности будут в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/23VWkM4JXC

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020

На этом фоне, сообщает РИА Новости, в городе начались задержания. По информации агентства задержаны три человека. Официального подтверждения информации пока нет. Агентство Рейтер также сообщает, что его сотрудник стал свидетелем задержания нескольких человек в Минске.

Милиция уже ждет у выходов из метро и остановок #минск pic.twitter.com/N9jaa855Xv — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 10, 2020

Снова нужна ваша подсказка. Это форма военного спецназа Беларуси или нет?

Снято прямо сейчас в Минске, где обстреляли протестующих и ранили журналистку pic.twitter.com/70WNPbZNdZ

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020

Кальварийская улица в Минске. Протестующие перекрыли дорогу. Корреспондент TUT.BY на перекрестке Кальварийсеой и проспекта Машерова услышал, как взорвалась первая на сегодняшний день светошумовая граната.

В Минске на улице Кальварийской началась стрельба, ранена журналистка: https://t.co/CVJqsSGScB pic.twitter.com/1kGAjnq4Nd — Навальный LIVE (@navalnylive) August 10, 2020



Многие водители продолжают поддерживать протестующих сигналами. Таких останавливают сотрудники ГАИ.

Сегодня МВД Беларуси работает оперативнее. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова на несколько часов быстрее, чем вчера, смогла подтвердить, что в Минске задерживают участников протеста.

Сколько задержанных — она, как и вчера, не знает. А "обстановка контролируемая".

При попытке дозвониться на белорусские мобильные номера по скайпу звучит следующее голосовое сообщение на русском и английском языках:"Ваш звонок имеет признаки нарушения порядка пропуска трафика, поэтому он перенаправлен для блокировки."

Нескольких российских журналистов отпустили — с ними долгое время не было связи. На свободе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель канала WarGonzo Семен Пегов, сообщают российские агентства со ссылкой на посольство.

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.