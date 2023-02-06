Вторжение России в Украину может перерасти в более масштабную войну, допускает генсек ООН
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к "более широкой войне".

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Гутерриш, обозначив свои приоритеты на 2023 год, в своем мрачном обращении к Генеральной Ассамблее сосредоточил внимание на войне России против Украины, изменении климата и крайней бедности.

"Перспективы на мир уменьшаются", — сказал генеральный секретарь ООН, говоря о войне, которая длится уже почти год. "Возможности для дальнейшей эскалации и кровопролития растут. Я боюсь, что мир приближается к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами".

Гуттериш напомнил, что в прошлом месяце ведущие мировые ученые и эксперты уже перевели показатели так называемых часов Судного дня на 90 секунд до полуночи, что символизирует уничтожение человечества. Показатели еще никогда не были так близки к этой отметке.

Гутерриш признался, что воспринял это как предупреждение.

Он также упомянул об угрозах миру, создаваемых израильско-палестинским конфликтом, а также ситуацией в Афганистане, Мьянме, Сахеле и Гаити.

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