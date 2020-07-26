Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1 км

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту около километра над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

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Шлейф распространился на расстояние до 3 км в южном направлении.

В министерстве уточнили, что угрозы для жизни населения нет.

19 июля, Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 км. В результате был объявлен "оранжевый" уровень опасности для авиации, означающий, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.