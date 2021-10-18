Вулкан на Канарах разрушил почти 2000 зданий, 7 тысяч человек эвакуированы

Извержение вулкана на испанском острове Пальма, начавшееся 19 сентября, похоже, не заканчивается. Эвакуировано более 7 тысяч человек, разрушено 2 тысячи домов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье на острове Пальма было зафиксировано 42 сейсмических движения, самое большое из которых имело магнитуду 4,3.

"На данный момент нет никаких признаков того, что извержение скоро закончится, хотя все действительно этого хотят", — сказал Анхель Виктор Торрес, президент Канарских островов, на конференции Социалистической партии Испании в Валенсии.

Вулкан Кумбре-Вьехе на острове Пальма извергается уже месяц. За это время 7000 из 83 000 жителей острова были вынуждены покинуть свои дома. Лава покрыла 742 гектара земли и разрушила почти 2000 зданий. Воздушное сообщение на острове сохраняется, хотя почти половина — 22 из 38 — рейсов на остров сегодня отменены, сообщает Reuters.

В конце прошлого месяца потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха, добралась до океана. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.

Пальма — один из пяти островов Канарского архипелага площадью 708,3 кв. км и с населением чуть менее 90 тыс. человек. Он является крайней западной точкой Европы.

Остров возник всего два миллиона лет назад в результате извержения подводного вулкана на четырехкилометровой глубине. Фактически, он представляет собой гору высотой 6,5 км, если считать от дна океана.

Пальма делится примерно пополам грядой вулканов. Предыдущее масштабное извержение произошло там в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.