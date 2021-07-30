ВВС Британии обвинили Россию в военной активности в космосе

В Лондоне считают, что Москва запускает спутники, которые "обладают характеристиками оружия" и могут потенциально применяться при уничтожении других космических аппаратов.

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Действия России и Китая в космосе угрожают находящимся на орбите объектам других стран, заявил глава британских ВВС Майк Уигстон в интервью The Daily Telegraph. Он также допустил, что в будущем в космосе возможны конфликты государств.

По словам Уигстона, Москва и Пекин занимаются "сомнительными" вещами — например, их спутники летают в непосредственной близости от космических аппаратов других стран, — а также другой "опасной деятельностью". Он считает, что Россия и Китай собирают в космосе разведывательные данные.

За последний год Россия запустила целый ряд спутников, которые могут представлять угрозу, полагает командующий ВВС. "Мы бы описали [их] как обладающие характеристиками оружия, и они отрабатывали маневр, который мог быть выполнен только для преднамеренного уничтожения другого спутника", — подчеркнул он.

Китай, в свою очередь, продолжил разрабатывать противоспутниковые технологии — от ракет для непосредственного поражения спутников до лазерного оружия, "ослепляющего" спутники, и технологий радиоэлектронного подавления, отметил Уигстон.

Уигстон считает, что конфликты будущего необязательно начнутся в космосе, но очень быстро могут туда перейти. "Если мы не подумаем об этом сегодня и не подготовимся, то будем не готовы, когда наступит время", — заявил он.

В четверг в Великобритании прошла церемония запуска работы космического командования королевских ВВС. Оно должно обеспечивать контроль над всеми космическими средствами обороны страны, а также проводить сбор и обмен информацией с союзниками о возникающих в космосе угрозах.

В Британии неоднократно выражали озабоченность поведением России в космическом пространстве. Так, год назад министр обороны Бен Уоллес заявил о "провокационном испытании" российской стороной "похожего на оружие снаряда со спутника", а также указал, что Китай разрабатывает "наступательное космическое оружие". Он отмечал, что это подчеркивает важность пересмотра британской политики в области безопасности и обороны.

Действия Москвы в космосе также неоднократно критиковали в США. В декабре 2020 года глава национальной разведки Джон Рэтклифф обвинил Россию в "провокационном поведении" в космосе, которое создает "потенциально опасную ситуацию". Через неделю космическое командование Пентагона заявило об испытании Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Москва многократно отрицала обвинения в угрожающем поведении в космосе. В частности, начале марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что такие беспокойства не имеют под собой почвы. "Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и что оно также не падет жертвой различных русофобских проявлений", — пояснял он.