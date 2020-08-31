ВВС Германии в понедельник перенимают у ВВС Франции миссию ПВО в странах Балтии

Пилоты ВВС Германии в понедельник перенимают у своих французских коллег миссию по охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Церемония передачи миссии в порядке ротации состоится на авиабазе Эмари под Таллином.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии, отметив, что ВВС Германии примет миссию ПВО в странах Балтии уже в седьмой раз.

В церемонии примут участие министр обороны Эстонии Юри Луйк, командующий операциями ПВО Франции генерал Винсен Кузен, посол Германии в Эстонии Кристиан Хоманн, начальник международного центра операций ПВО генерал-лейтенант Клаус Аберсетцер и командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем.

Если обычно миссия ПВО с участием союзников по НАТО в странах Балтии продолжается четыре месяца, то на этот раз и предстоящая, и последующая четырехмесячная миссия с января 2021 года пройдут с участием пилотов немецких пилотов, которые прослужат в общей сложности 8 месяцев.