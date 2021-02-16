"Вы не знаете рецепт, как засолить огурцы?" Навальный выступил в суде по делу о клевете на ветерана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Алексей Навальный выступил во время прений сторон на третьем заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Он назвал подделанным заявление в СК, на котором основывается процесс, и обратил внимание на то, что эксперты не смогли квалифицировать его высказывания как клевету. Портал телеканала "Дождь" опубликовал видеозапись выступления с расшифровкой.

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"Это далеко не первое уголовное дело, сфабрикованное против меня. Казалось бы, постоянная тяжелая работа по фабрикации этих дел приведет к тому, что вы лучше будете справляться. Но это дело… С самого начала над ним смеялся бы любой профессиональный юрист!

Сведения о лице невозможно распространить, не упоминая этого лица. Они притащили какого-то эксперта. Какую-то девочку из института, подконтрольного СК. А мы подумали: "А мы против девочки поставим профессора". Даже ваша девочка, стоя на трибуне, сказала, что там нет распространения сведений, там есть оценочные суждения. Это слышали все: судья, прокурор, журналисты.

Там же каждый второй документ подделан. Обвинитель говорит: "Навальный не предоставил доказательств фальсификации". Так я же говорю, я требую почерковедческой экспертизы. Любой человек, который посмотрит на эти документы, поймет, что они подделаны.

Я сегодня выходил и мне дали пачку ФСИН-писем. И там был анекдот. Человек засовывает руку в карман, нащупывает там презерватив. Достает, а там пакет чая. "Оказывается, я еще более скучный человек", — думает человек. А прокурор Фролова не скучный человек. Она сует руку в карман и достает новое заявление от Артеменко. Я здесь этого внука, недобитого торговца дедом, не зря спрашивал про его ИП. Я вам показывал и доказывал, что это семейство торгует своим дедом постоянно.

Когда я говорю "торгуют своим дедом" — ну конечно, они торгуют. Есть такое выражение "торговать лицом". То есть, я думаю, ему денег-то никто не платил. Но он уже был в этом телешоу, в другом, в третьем. И везде пишут "внук ветерана". Это уже какое-то звание.

Я уже почти месяц сижу. Такая вышла штука, у меня нет соли в камере. Не попросишь же у соседа. Ну, сижу без соли. Заказываю в ларьке, а ее не везут. Жену прошу: закажи мне соли. А она говорит: я заказала. А мне все равно не везут. Но вчера открывается камера и мне передают сразу 3 кг соли. И огурцы у меня были. И поскольку о юридических моментах здесь говорить бессмысленно, может быть, вы, ваша честь, знаете какой-нибудь рецепт, как засолить огурцы? Есть идеи?"

Бабушкинский суд с 5 февраля рассматривает дело о клевете против Навального, возбужденное летом 2020 года. Оппозиционер в "Твиттере" назвал участников видео в поддержку поправок к Конституции "холуями" и "позором страны". В ролике снимался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, твит Навального ему показала сиделка. По этом делу политику грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

На предыдущем заседании допросили двух экспертов-лингвистов — Альбину Глотову от обвинения и Анатолия Баранова от защиты. Они сказали, что твит Навального можно посчитать оскорблением, но ни один эксперт не назвал эти выражения клеветой.

Кроме того, прокурор попросила выделить в отдельное производство и передать на доследственную проверку в СК материалы, свидетельствующие об оскорблении судьи Навальным. Суд назвал это ходатайство преждевременным, его рассмотрят при вынесении приговора.

Рассмотрение уголовного дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко продолжится в субботу, 20 февраля. В соответствии с процессуальными нормами, на следующем слушании подсудимый выступит с финальным словом, после чего будет вынесен приговор.

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