Мосгорсуд решил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу — старейшую в России правозащитную организацию, которая работала с 1970-х годов.

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Ликвидировать МХГ в декабре прошлого года потребовал минюст России. Поводом стало то, что представители группы, которая зарегистрирована как региональная организация, участвовали в мероприятиях в других регионах.

"Вы совершаете большой грех. Вы уничтожаете правозащитное движение! Ликвидация МХГ — это серьезный удар по правозащитному движению не только в России, но и в мире", — заявил в суде правозащитник, сопредседатель МХГ Валерий Борщев (цитаты по "Медиазоне").

Московская Хельсинкская группа работала с 1976 года, занималась выявлением нарушений прав человека и добивалась соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Россией. В 2017 году группа объявила, что полностью отказывается от зарубежных грантов, чтобы избежать присвоения статуса "иностранного агента".

С 1996 года и до самой смерти в 2018 году председателем МХГ была правозащитница Людмила Алексеева. В 2017 году, когда Алексеевой исполнялось 90 лет, президент России Владимир Путин приезжал к ней домой, чтобы ее поздравить. Тогда Путин отмечал значимые достижения Алексеевой в правозащитной деятельности и благодарил ее за "весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества".

Foto: kremlin.ru

Претензии минюста

Власти потребовали ликвидировать МХГ по результатами внеплановой проверки, которая была проведена после обращения московской прокуратуры. При этом протокола об административном правонарушении и каких-либо предупреждений организация не получала — минюст сразу прислал иск о ликвидации, рассказывали "Би-би-си" в МХГ.

По результатам проверки власти решили, что группа нарушила устав, поскольку проводила деятельность "вне Московского региона". Организации вменили участие в трех онлайн-мероприятиях, шесть посещений судов и два обращения в госорганы других субъектов Федерации.

Защитники МХГ в суде настаивали на том, что направление обращений в региональные инстанции и поездки отдельных представителей группы не могут считаться деятельностью в регионе, а никаких собственных мероприятий за пределами Москвы МХГ не организовывала.

Так, адвокат Марина Агальцова процитировала в суде решение апелляционной коллегии Верховного суда России по делу "Мемориала" (был объявлен "иноагентом", а затем ликвидирован), согласно которому деятельность в регионе происходит только тогда, когда там есть структурное подразделение организации.

Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева, которая ездила на заседание суда в Ингушетию (одно из нарушений по мнению минюста РФ), отмечала, что не могла ответить отказом на просьбу приехать только потому, что "у нас тут есть слово "московская" [в названии]". Сам визит, подчеркивала правозащитница, не был оформлен как командировка от МХГ.

Адвокат Агальцова также зачитала перечень из нескольких провластных НКО, которые официально проводили мероприятия за пределами регионов регистрации, но в их деятельности минюст нарушений не находил.

Сопредседатель МХГ Дмитрий Макаров, выступая на заседании, самой абсурдной назвал претензию об обращениях в госорганы других регионов — ведь, согласно закону, возможность подавать такие обращения гарантирована всем, включая объединения граждан и юридические лица, без ограничений по месту жительства или регистрации юрлица.

Еще одна претензия минюста — в том, что устав МХГ якобы не соответствует "актуальным требованиям" законодательства. В организации на это возражали, что ее устав был зарегистрирован самим минюстом в 2018 году, а статьи закона об НКО, которым, согласно иску, он не соответствует, с тех пор не менялись.

Адвокат Сидоров обвинил судью Михаила Казакова в том, что тот не дал защите изучить материалы к прениям, и ходатайствовал о его отводе. Судья Казаков свой отвод не удовлетворил.

"То, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу, меня поражает. Как можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями. Это было трудно построить, требовало больших усилий, жертв, человеческих жизней. Люди умирали в лагерях! Это явление, мировое явление. А вы его уничтожаете. Это… это, я даже не знаю", — возмущался в суде Борщев.

"Оставьте чиновников наедине с этим позором"

В ходе прений дольше всех говорил известный адвокат Генри Резник, который до этого не выступал в судебном разбирательстве. Он заявил, что сочувствует коллегам, которым "пришлось оспаривать абсурд", и обвинил прокуратуру и минюст в сговоре с целью уничтожить МХГ.

"Я абсолютно исключаю, что работникам минюста неизвестно, что у нас нет регионального законодательства, — сказал Резник. — Главное управление минюста, возможно, по предварительному сговору с прокуратурой решили ликвидировать МХГ. Ничем иным я это объяснить не могу".

"Давайте посмотрим в глаза очевидности. В последние годы государство усилило давление на гражданское общество", — констатировал адвокат.

Обращаясь к судье, он просил "оставить чиновников минюста наедине с этим позором". "Отклоните этот абсолютно неосновательный иск, который к праву не имеет отношения", — заявил он.

Судья Казаков к доводам защитников не прислушался. Решение о ликвидации старейшей в России правозащитной организации он принял менее, чем за 20 минут.