Выборы главы Европарламента: главные претенденты

Внезапная кончина председателя Европарламента Давида Сассоли стала шоком для Брюсселя. Но законодательному органу необходимо продолжать свою работу без промедлений и соблюдая график. Функции спикера временно перешли первому вице-председателю ЕП Роберте Метсоле. А на пленарном заседании, во вторник, евродепутаты изберут нового главу Европейского парламента, сообщает телеканал Euronews.

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Жауме Дюш Гийо, пресс-секретарь Европарламента: "Для Европарламента в плане законодательной работы январь — это экватор. На этот месяц запланировано обновление руководящего состава органа. На следующей неделе в Страсбурге, как и было предусмотрено ранее, парламент должен избрать преемника Давида Сассоли, и заодно всех вице-председателей, ну а позже — определить состав парламентских комиссий".

Временная преемница Сассоли — Роберта Метсола — имеет все шансы стать первой женщиной на посту главы Европарламента с 99 года.

Но мальтийский политик и член группы ЕНП — не единственный фаворит в этой гонке.

Аналитики выделяют Алис Ба Кунке, экс-министра культуры Швеции, представительницу объединения "зеленых".

Алис Ба Кунке, кандидат на пост председателя ЕП: "Нам нужно довести до сведения Комиссии и Совета, что мы (депутаты Европарламента) не согласны с тем, чтобы нас отодвигали в сторону, поскольку мы желаем принимать участие в построении будущего Европы".

На выборах главы Европарламента левое движение выдвинуло кандидатуру Сиры Рего, а Группу консерваторов и реформистов представит Косма Злотовский.