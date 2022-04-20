За несколько дней до финального тура президентских выборов во Франции два оставшихся кандидата решили придерживаться противоположных стратегий — крайне правый политик Марин Ле Пен хочет, чтобы ее рассматривали как "подходящую на роль президента", а нынешний глава государства Эммануэль Макрон стремится сблизиться с народом. Euractiv представляет короткий разбор того, как ведут себя кандидаты в президенты Франции.

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Выборы президента во Франции проходят с 10 апреля. Лидерами по итогам первого тура стали действующий глава государства Эмманюэль Макрон (27,84%) и Марин Ле Пен (23,15%). На третьем месте оказался глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон (21,95%), другие кандидаты набрали менее 8%. Финальный тур президентских выборов во Франции назначен на 24 апреля.



Ближе к народу

Как пишет Euractiv, Макрон на многих производит впечатление, что он оторван от реальности и не может понять проблем, с которыми сталкиваются простые французы.

Именно по этой причине нынешний президент проводил длительные митинги по всей Франции, в том числе в регионах, не поддерживающих его кандидатуру. На следующий день после победы в первом туре он на протяжении 10 часов разговаривал с жителями региона О-де-Франс, которые обычно в подавляющем большинстве отдавали предпочтение Ле Пен. Макрон также отправился в Гавр, который поддерживал крайне левого кандидата Жана-Люка Меланшона, чтобы обсудить проблемы окружающей среды и промышленности.

С тех пор действующий президент Франции повторял этот процесс почти каждый день в разных областях страны и давал интервью региональным радиостанциям и прессе. Это один из способов стать максимально ближе к народу, чтобы объяснить свои проекты в случае переизбрания, отмечает Euractiv.

Приблизиться к народу Макрону помогают и вездесущие фотографы — они помогают ему показать, что он не "президент богатых", высокопоставленный чиновник и банкир, оторванный от реальности, за что его многие критикуют.



Идеальный президент

Для Ле Пен приоритеты другие, поскольку многие ее считают — заслуженно или нет — слишком близкой к людям. Она всегда подчеркивала, что ее заботят повседневные проблемы и покупательская способность французов.

По сравнению с Макроном Ле Пен, похоже, не обладает качествами, которые необходимы для того, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются многие жители Франции, сообщает Euractiv.

Таким образом, после первого тура Ле Пен провела длинные пресс-конференции, направленные на то, чтобы показать, что у нее есть все необходимое, чтобы стать президентом, и убедить слушателей в том, что она хорошо разбирается в проблемах, с которыми ей придется столкнуться в случае избрания, включая такие аспекты, как иностранные дела, дипломатия и управление.

В последующие дни Ле Пен увеличила количество своих поездок в районы, которые подавляющим большинством голосов выступили за нее в первом туре. Как отмечает Euractiv, она словно хотела отметить приподнятое настроение радостными толпами и народным ажиотажем вокруг своей кандидатуры.



Подготовка к дебатам

После митингов на прошлой неделе оба кандидата сократили свое присутствие в СМИ в рамках подготовки к дебатам, которые должны состояться сегодня вечером, 20 апреля. Дебаты покажут два французских телеканала TF1 и France 2.

Ле Пен последний раз появлялась на публике в понедельник, 18 апреля. Euractiv отмечает, что с помощью некоторых советников она решила сосредоточиться на подготовке к дебатам дома.

Цель состоит в том, чтобы избежать ситуации, которая случилась во время президентских выборов в 2017 году. Тогда Ле Пен выглядела слегка неуклюжей и чувствовала себя некомфортно, отвечая на некоторые вопросы. В этот раз ей придется показать, что она способна справиться с поставленной задачей, заслуживает доверия и готова управлять.

Макрон также сокращает свое присутствие в СМИ и продолжает заниматься текущими делами в качестве президента. Между видеоконференцией с другими главами государств по Украине и последним заседанием Совета министров его пятилетнего срока в среду есть надежда, что он будет расслабленным и готовым к предстоящим дебатам.

Дебаты важны и по той причине, что по-прежнему есть много неопределившихся и тех, кто может не прийти на выборы. Таким образом, выступление кандидатов на телевидении может иметь решающее значение.