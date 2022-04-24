Выборы президента Франции: Макрон пока набирает 58%, Ле Пен признала поражение

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, в Париже и других крупных городах страны закрылись избирательные участки. По предварительным данным, передает BFMTV, действующий президент Эмманюэль Макрон набрал 58,2% голосов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За его соперницу — лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — проголосовали 41,8% французов, сообщает "Новая газета".

Эти цифры сразу же после закрытия избирательных участков СМИ предоставляют ведущие социологические институты страны, отмечает RFI. Данные основаны на реальных результатах подсчета на специально выбранных участках. В течение вечера они могут меняться, но незначительно.

По данным на 17:00 явка на выборы составила 63,23%. Это ниже, чем было к этому часу 10 апреля — в ходе первого тура.

Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента после объявления результатов голосования по данным экзитпола. При этом она отметила, что 42% - это хороший результат.

Две недели назад в стране состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам Макрон получил 27,85% голосов, Ле Пен — 23,15%, третье место с 22% занял лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон. Всего в первом туре приняли участие 12 кандидатов.