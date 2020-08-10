Выборы президента в Беларуси: что известно к вечеру понедельника

В воскресенье, 9 августа в Беларуси произошли выборы президента. По предварительным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет. Вечером в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Портал Delfi обобщает информацию о том, как развивались события в понедельник, 10 августа.

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Количество пострадавших в массовых протестах

После закрытия избирательных участков в Беларуси вечером 9 августа и ночью 10 августа на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около трех тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции.

Между тем представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович сообщил о том, что есть сведения об одном погибшем. "Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции", — рассказал он, добавив, что человек умер в результате черепно-мозговой травмы. МВД Беларуси категорически отвергает эту версию.

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко заявил, что задержанным в Минске журналистам канала запретили въезд в Белоруссию на пять лет. На вопрос о том, будет ли телеканал обращаться за дальнейшей помощью и поддержкой, главред ответил, что не понимает, "куда здесь можно еще обращаться". Накануне в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала Дождь. Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении. Позже в МВД Беларуси попросили работников канала покинуть территорию страны.

После протестов в Беларуси возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении милиции. Уголовный кодекс Беларуси предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы для участников беспорядков и до 15 лет — для организаторов.

Иностранный след

Президент Александр Лукашенко заявил главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву, что массовые протесты координировали организаторы из Польши, Великобритании и Чехии.

Минувшие выборы он сравнил с праздником, на который люди шли семьями, с детьми. "Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - отметил он. Лукашенко пообещал дать адекватный ответ на неправомерные протесты и заверил, что никто не позволит "разорвать страну" и допустить "майдан".

"Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти, - цитирует президента "БелТА". - Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей".

Светлана Тихановская не признает результаты выборов

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - 9,9 процента.

Тихановская не признает предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком. "Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - заявила она в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Минске.

По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах и не видит оснований для возможного ареста. "Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии", - указала она.

Ранее пресс-секретарь штаба Анна Красулина также заявила, что в штабе не признают официальные предварительные результаты голосования. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила она "Интерфаксу".

Путин поздравил Лукашенко с победой

С победой на президентских выборах в Беларуси Александра Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин.

С поздравлениями выступили также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Китая Си Цзиньпин.

Варшава не может поверить в победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата сейма (парламента) Польши Роберта Тышкевича.По мнению польского парламентария, это самая большая в Беларуси фальсификация.

"Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", — сказал Тышкевич.

Реакция Латвии

Посольство Латвии в Беларуси вовлечено в поиски специального корреспондента "Медузы" Максима Слопова, сообщил в Twitter Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Как ранее сообщило зарегистрированное в Латвии издание "Медуза", в ночь на понедельник во время освещения протестов в Минске пропал их спецкор Максим Солопов. По данным издания, он был избит. "Медуза" требует у властей Беларуси разыскать журналиста.

Глава МИД Эдгарс Ринкевич сообщил, что посольству Латвии "дано задание подключиться и решить ситуацию", в свою очередь, МИД Латвии призывает власти Беларуси освободить всех задержанных журналистов и активистов.

Активность избирателей на участках для голосования в Риге в ходе выборов президента Беларуси составила 91%, сообщает Skaties.lv со ссылкой на посольство республики Беларусь. Всего бюллетени заполнили 645 граждан Беларуси.

Также данный участок обеспечивал и выездные выборы в Лиепае и Вентспилсе. Днем возле участка даже образовалась очередь. При этом в Даугавпилсе активность избирателей на участке составила 80%, там голосовать пришли 182 из 228 имеющих право голоса белорусов. Весь процесс прошел мирно и без чрезвычайных происшествий, отмечает посольство.