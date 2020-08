Выборы президента в Беларуси: что известно к вечеру вторника

В воскресенье, 9 августа в Беларуси произошли выборы президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко. На протяжении нескольких дней продолжаются акции протеста и столкновения с представителями силовых структур. О главных событиях 10 августа читайте здесь. Портал Delfi обобщает информацию, как развивались события во вторник, 11 августа.

В понедельник вечером, 10 августа штаб кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светланы Тихановской сообщил, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо. Тихановская исчезла из поля зрения после того, как в 16 часов вошла в здание ЦИК Беларуси, где собиралась опротестовать официальные результаты выборов.

"Мы не знаем, где находится Светлана. Она, судя по всему, на свободе. Телефон работает, она трубку не поднимает. Она сегодня ездила в ЦИК подавать жалобу на огромное количество нарушений. Зашла внутрь здания, а команда и журналисты остались в помещении для ожидания. Она зашла вместе со своим адвокатом Максимом Знаком. После чего — отдельно от адвоката — у нее состоялась беседа в течение 2,5-3 часов. После чего Светлана вышла к адвокату, сказала, что она приняла решение, попрощалась с ним, и ее вывели в другую дверь — не туда, где ждали журналисты. И она уехала в неизвестном направлении. Какое бы решение она ни приняла, она сделала все, что могла", - сообщила Анна Красулина, представитель штаба Светланы Тихановской.

Во вторник утром, 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности.

