Выборы президента в Беларуси: что известно к вечеру вторника

В воскресенье, 9 августа в Беларуси произошли выборы президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко. На протяжении нескольких дней продолжаются акции протеста и столкновения с представителями силовых структур. О главных событиях 10 августа читайте здесь. Портал Delfi обобщает информацию, как развивались события во вторник, 11 августа.

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Cветлана Тихановская в Литве

В понедельник вечером, 10 августа штаб кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светланы Тихановской сообщил, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо. Тихановская исчезла из поля зрения после того, как в 16 часов вошла в здание ЦИК Беларуси, где собиралась опротестовать официальные результаты выборов.

"Мы не знаем, где находится Светлана. Она, судя по всему, на свободе. Телефон работает, она трубку не поднимает. Она сегодня ездила в ЦИК подавать жалобу на огромное количество нарушений. Зашла внутрь здания, а команда и журналисты остались в помещении для ожидания. Она зашла вместе со своим адвокатом Максимом Знаком. После чего — отдельно от адвоката — у нее состоялась беседа в течение 2,5-3 часов. После чего Светлана вышла к адвокату, сказала, что она приняла решение, попрощалась с ним, и ее вывели в другую дверь — не туда, где ждали журналисты. И она уехала в неизвестном направлении. Какое бы решение она ни приняла, она сделала все, что могла", - сообщила Анна Красулина, представитель штаба Светланы Тихановской.

Во вторник утром, 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. "У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", — цитирует Ковалькову Telegram-канал белорусского портала Tut.by.

Два видеобращения к народу

Во вторник Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила, почему решила уехать из страны. В своем видеообращении Тихановская подтвердила, что покинула Беларусь, и сообщила, что уехала к детям. Ранее сообщалось, что в середине июня, после того, как Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Тем не менее Тихановская решила не снимать свою кандидатуру. Своих детей — 10-летнего сына и 4-летнюю дочь — Тихановская вывезла из страны. Сообщалось, что дети находятся в одной из стран Евросоюза.

"Решение покинуть страну я приняла абсолютно самостоятельно", — добавила Тихановская. По ее словам, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни даже супруг никак не могли повлиять на ее решение. "Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально", — заявила она.



Позже появилось еще одно видеообращение, в котором Тихановская призвала белорусов "не противостоять милиции" и "не выходить на площади". Ролик опубликовало издание Tut.by. "Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она.

Российский оппозиционный политик Леонид Волков предположил, что второе обращение на самом деле записано первым, еще в Белоруссии, "вероятно, когда ее одну несколько часов удерживали в ЦИКе и ломали". Версию подтверждает нехарактерный для нее язык обращения, его отсутствие на канале Тихановской и особенности распространения. Первым видео опубликовал провластный анонимный телеграм-канал "Желтые сливы", указала "Медиазона".

Соратница Тихановской Мария Колесникова так прокомментировала видео, где Светлана говорит не выходить на площади: "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, — она сказала, что выйдет через другой вход.

На протестах задержаны более 2000 человек



За последние сутки во время акций протеста в различных городах Беларуси были задержаны более 2000 человек. Об этом говорится в сообщении МВД страны в Telegram.

В МВД заявили, что массовые акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. В ведомстве утверждают, что в ряде случаев граждане нападали на сотрудников милиции. Там отметили, что среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск пострадал 21 человек, пять из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 августа в ходе незаконных акций протеста пострадали 39 представителей правоохранительных органов и свыше 50 гражданских лиц.

Рабочие заводов планируют забастовки

Во вторник рабочие Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии. Как сообщил РБК один из работников предприятия, вариант забастовки пока никто не исключает, однако несколько десятков рабочих вышли к зданию администрации и составили список требований.

В Telegram-канале белорусского телеканала NEXTA сообщается, что забастовку планируют рабочие и других предприятий, в том числе Минского маргаринового завода.

Экс-кандидаты в президенты Белоруссии обжалуют итоги выборов



Во вторник стало известно, что жалобу в Центризбирком в связи со своим несогласием с итогами президентских выборов готов подать также Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев. Суть жалобы - тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушения законодательства о выборах", - сказал Дмитриев агентству "Интерфакс-Запад" во вторник.

Он также сообщил, что ранее наблюдатели его избирательного штаба направили ряд жалоб в прокуратуру и ЦИК, так как "зафиксировали достаточно много нарушений законодательства о выборах". При этом новую жалобу "я подаю от себя лично", подчеркнул Дмитриев.

В пресс-службе другого экс-кандидата в президенты - Сергея Черечня - сообщили, что он также намерен подать от себя лично жалобу в ЦИК. "Суть жалобы - многочисленные нарушения и фальсификация итогов выборов", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь политика Виктория Стрелковская.

Реакция Латвии и мира

В лице Республики Беларусь Латвия хотела бы видеть проевропейского и дружественного соседа, заявил министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За) в интервью Latvijas Televīzija, отметив, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы Беларусь стала провинцией России.

По мнению Пабрикса, в интересах России — слабый Александр Лукашенко у власти, исполняющий то, что ему говорят. Пабрикс указал, что политика России в отношении Беларуси всегда была последовательной и сильной, а Европейский союз и Запад Белоруссией не особо интересовались — ситуация интересна нам, как соседям, но не "большой Европе". По его мнению, ситуация с Беларусью сложнее, чем с Украиной.

Вчера в своем Twitter Пабрикс написал, что сейчас очень много глаз следит за событиями в Беларуси и Латвии очень важны стабильность в соседней стране и ее независимость. В сегодняшнем интервью LTV Пабрикс прокомментировал свою публикацию: "Нестабильностью могут воспользоваться соседи". Прямого ответа на вопрос о том, что он имел в виду в твите, министра не дал, но отметил, что уже давно шла речь о том, что после Украины следующей может стать Беларусь.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции. По словам Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси. "Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

События в Беларуси оказались в центре внимания многих мировых СМИ. "Режим Александра Лукашенко показал моральное и политическое банкротство", "Последняя настоящая диктатура Европы трещит по швам", "Революция или репрессии? Беларусь оказалась на перепутье", "Александр Лукашенко — авторитарный лидер советской эпохи" — вот лишь некоторые из заголовков западной прессы, пишет bbc.com.