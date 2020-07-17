Выборы в Беларуси: кандидат в президенты Светлана Тихановская требует прекратить издевательства над арестованным мужем

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила поддержку двух мощных команд не зарегистрированных Центризбиркомом соперников Лукашенко. Но больше, чем избирательной кампанией, она вынуждена заниматься борьбой за арестованного мужа: правозащитники называют положение популярного блогера Тихановского продолжающейся пыткой.

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"Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили", - на крыльце Центризбиркома Светлана Тихановская, только получив свидетельство о регистрации кандидатом в президенты Беларуси, поддалась на уловку репортеров, предложивших передать пару слов мужу.

Несмотря на обилие телекамер, Сергей Тихановский этого послания не увидел, а услышал в пересказе адвоката только через несколько дней: блогер отбывал наказание в карцере, куда вести с воли не доходят.

Свое первое обращение к избирателям Светлана Тихановская адресовала силовикам, потребовав прекратить силовые задержания граждан, вышедших на улицы белорусских городов в поддержку альтернативных Лукашенко кандидатов.

И только потом, через день, прозвучало: "Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит: прекратите издеваться над моим мужем и оказывать давление на него!"

Что сейчас с Сергеем Тихановским



Создатель видеоблога "Страна для жизни" Сергей Тихановский намеревался выдвигаться кандидатом в президенты, но был задержан и отправлен под арест после одного из стримов. Участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена Светлана. Тихановский, отбыв административный арест, стал руководителем ее избирательного штаба, но был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы в президенты 29 мая в Гродно.

С тех пор Тихановский в СИЗО, арестованы 18 его сторонников; всех обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

За время ареста Сергея Тихановского трижды помещали в карцер - сначала, по словам адвокатов, за то, что сидел на подоконнике; затем за паутину, обнаруженную надзирателями под трехметровым потолком камеры; в третий раз за то, что выглядел небритым.

Возможно, Сергей не имел возможности побриться, полагают правозащитники.

По возвращении из карцера второй раз Тихановский столкнулся с нежеланием заключенных делить с ним камеру: в СИЗО пошли слухи, что Тихановский "низкого тюремного статуса".

Заключенным с таким статусом, как рассказывал создателям книги "Тюрьма, мужчина и женщина" рецидивист Дмитрий Вольный, запрещено даже прикасаться к предметам, которыми пользуются другие сидельцы. "Они вынуждены заниматься самой унизительной с точки зрения арестантской морали работой: мыть туалеты и чистить мусорницы, принимать пищу отдельно от других арестантов, спать и жить за решеткой в специально отведенных им местах", - объяснил Вольный.

Адвокат Виктор Мацкевич обратился к администрации СИЗО с просьбой урегулировать ситуацию, но слухи по камерам продолжают распространяться, и после третьей отсидки в карцере Сергея отказалась "принять" камера, где находятся 15 арестантов.

Тихановского увели в другую камеру, он там был один, но, как рассказал Тихановский адвокату, сотрудник СИЗО ночью неоднократно приказывал ему перемещаться с места на место, не позволяя отдохнуть.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич рассказал TUT.BY, что уже неделю не может проводить встречи со своим подзащитным в специально предназначенных для этого кабинетах: "Мои встречи с Тихановским и даже процессуальное действие со следователем, который проводит проверку по факту его задержания, были перенесены в помещение для свиданий заключенных с родственниками, где нет условий для оказания адекватной юридической помощи, сохранения адвокатской тайны и тайны следствия".

Как возможно повлиять на ситуацию



Адвокат Владимир Мацкевич подал жалобы в Управление Департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области, в прокуратуру Минска. "Будет подано ходатайство к органу расследования об освобождении Тихановского ввиду того, что его содержание под стражей не соответствует целям расследования, но носит характер жестокого и бесчеловечного обращения", - говорит Мацкевич.

Сокамерники предлагают Тихановскому опровергнуть "низкий статус", обратившись к преступным авторитетам, которые находятся на свободе, - пусть кто-то из них подтвердит, что это не так.

К преступному миру никто обращаться не собирается, говорит адвокат Мацкевич.

Правозащитник Олег Волчек, в прошлом следователь прокуратуры, объясняет, что это бессмысленно.

"В Беларуси зоны в основном "красные" - то есть, все практически контролируются органами МВД. И смотрящие, насколько я знаю, все под контролем. Криминальные "законы чести" действовали в прошлые времена, и состав сидельцев изменился. Ко мне недавно, как к правозащитнику, пришел отсидевший человек, спрашиваю: расскажи, сколько там действительно криминального элемента? Говорит: процентов 80% сидят по экономическим статьям, бухгалтеры, предприниматели, чиновники", - рассказывает Волчек.

Предложение пойти за "оправданием" к криминальным авторитетам он называет абсурдным: "Недавно в лесу под Оршей правоохранители накрыли криминальную сходку. Что, адвокат должен был ехать туда"?

"Понятно, что Тихановскому не могут простить "Стоп таракан", и понятно, в отношении кого, - говорит правозащитник. - Хотят сломать, чтобы Тихановский отказался от всякой критики и борьбы. К сожалению, в отношении арестованных по политическим мотивам мы с подобным давлением сталкивались: ветерану войны в Афганистане, критику Лукашенко Николаю Автуховичу, например, пришлось порезать себя в протест абсурдным обвинениям и действиям. Защитить Тихановского в условиях тюрьмы сложно. Но надо напоминать руководству СИЗО, прокурору, что они несут ответственность за жизнь и здоровье осужденных".

Гласность - вот главный способ помощи Тихановскому, уверены белорусские правозащитники.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Сергея Тихановского и арестованных вместе с ним Евгения Розниченко, Дмитрия Фурманова, Владимира Наумика, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Сергея Калмыкова, Василия Бобровского, Артема Сакова узниками совести - они, как считает Amnesty International, попали за решетку исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав.

Узниками совести также признаны Виктор Бабарико, экс-руководитель Белгазпромбанка, решивший идти в президенты, и арестованный вместе с ним сын Эдуард Бабарико.

Женщины против Лукашенко



Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которых наблюдатели называли реальными соперниками действующего президента Лукашенко на выборах, назначенных на 9 августа.

Из тройки обозначившихся в Беларуси альтернативных лидеров зарегистрированной ЦИК оказалась Светлана Тихановская - человек без политического опыта, заметного избирательного фонда и внушительной команды.

Избирательные штабы Цепкало и Бабарико 16 июля поддержали Светлану Тихановскую своими ресурсами. Независимые СМИ и соцсети опубликовали фото трех объявивших о солидарности молодых женщин - главы избирательного штаба Бабарико Марии Колесниковой, Светланы Тихановской, супруги Валерия Цепкало Вероники.

Фото и решение о солидарности вызвало многочисленные восторженные отклики в соцсетях.

Кто-то вспомнил, что гороскопы предсказывали: следующим президентом Беларуси будет женщина.

Многие упрекнули Лукашенко за недавнее заявление о том, что Конституция Беларуси "не под женщину", и предположили, что бороться против "прекрасной команды" действующему лидеру будет трудно.

Некоторые тут же процитировали действующего президента, заявившего в четверг, что в Конституции надо бы закрепить норму, чтобы президентом Беларуси мог стать только тот, кто отслужил в армии.

"Возможно, это последняя попытка для женщин (не призываемых в Беларуси в армию - ред.) возглавить страну", - пишут в соцсетях.

Аналитик Александр Класковский советует не спешить с авансами.

"Я не разделяю волну эйфории, которая пошла в политизированном сегменте соцсетей: вот, мол, женщины бросили перчатку Лукашенко и едва ли не завтра свергнут режим. Ожидать каких-то чудес не стоит. Я слушал их пресс-конференцию в пятницу: плана четкого у них нет. И наивно звучат утверждения, что, поскольку мы женщины, на нас не будет давления. У этой объединенной команды нет четкого ответа на вопрос, как действовать, когда просто невозможно добиться изменений только через избирательную урну", - отмечает Класковский.

"Мне кажется, что у режима достаточно средств и методов, чтобы удержать кампанию в русле. Ситуация заколдованного круга, ситуация, когда против лома нет приема. Четкого ответа, как быть, как защитить предполагаемую электоральную победу, у милых дам я пока не нахожу", - добавляет аналитик.