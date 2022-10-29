Выборы в Бразилии: фейки, культурные войны и непредсказуемый результат

В воскресенье во втором туре выборов в Бразилии сойдутся бывший и действующий президенты страны, Игнасио Лула де Сильва и Жаир Болсонару.

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В первом туре 2 октября 76-летнему кандидату от левой Рабочей партии Луле да Силве для победы не хватило сравнительно немного: он набрал больше 48% голосов (а нужно было более 50%).

Отставание 67-летнего Жаира Болсонару, лидера консервативной Либеральной партии, оказалось совсем не таким большим, какое показывали предвыборные опросы: ему предрекали 10-процентный разрыв с Лулой, а он набрал 43,6%.

Еще до выборов Болсонару готовил почву для того, чтобы оспорить результаты в случае поражения. Эта работа продолжается и сейчас: бразильцев бомбардируют дезинформацией, причем более радикальной, чем на выборах 2018 года, и делается это более организованно.

Противостояние двух лагерей, как и во многих других странах в последние годы, разделило страну.

Возвращение "льва левых"

Лула, которому в четверг исполняется 77 лет, занимает особое место в истории Бразилии.

Он начал свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 80-х годах, помогая организовывать массовые забастовки вопреки диктатуре.



Foto: AFP/Scanpix/LETA

Его Рабочая партия, которую он основал в 1980 году, когда страной правила военная диктатура, выиграла четыре из девяти президентских выборов с момента восстановления демократии в стране пятью годами позже.

За два срока своего правления (с 2003 по 2010 год) Лула руководил страной в период относительного процветания, подпитываемого мировым сырьевым бумом, и при нем миллионы бразильцев смогли выбраться из нищеты.

Президент США Барак Обама однажды назвал его "самым популярным политиком на Земле". Лула покинул свой пост с рейтингом одобрения выше 85%.

Затем случился скандал с так называемой операцией "Автомойка", расследовавшей коррупцию в высших эшелонах власти. Она зацепила десятки политиков и руководителей предприятий в Бразилии и по всей Латинской Америке.

Лула был признан виновным в получении взятки в размере более миллиона долларов в виде квартиры на берегу моря. Он отрицал, что эта недвижимость принадлежит ему.

Бывший президент отсидел полтора года в тюрьме. В ноябре 2019 года Верховный суд постановил, что ему было отказано в соблюдении процессуальных норм, и Лула вышел на свободу.

Впоследствии обвинения с него были сняты, и он немедленно включился в предвыборную гонку. "Они посадили не человека, — заявил он в день выхода из тюрьмы. — Они пытались убить идею. Но идею нельзя уничтожить".

Лула подает себя избирателям как лидера, который восстановит стабильность после четырех сумбурных лет правления Болсонару. Он обещает решить проблему голода и бездомности. Он поклялся повысить налоги для богатых, увеличить минимальную заработную плату и расширить социальные расходы, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты.

Он пообещал сделать приоритетом экологию, пресечь незаконную добычу полезных ископаемых и отменить политику времен Болсонару, способствовавшую стремительной вырубке лесов Амазонки.

Правда, многочисленные критики утверждают, что Лула мало сделал для ликвидации структур власти, которые позволили сохраниться системной коррупции и от которых он получал выгоду.

Они приписывают большую часть его успеха случайному стечению обстоятельств: его правление совпало с региональным сырьевым бумом, который стимулировал экономическое развитие и помог оплатить социальные программы.

Однако все это не помешало бывшему президенту выиграть первый тур выборов и, судя по опросам, лидировать во втором — хотя и с меньшим отрывом, чем аналитики предсказывали месяц назад.

Украсть выборы

Эта популярность не может не тревожить действующего президента и соперника Лулы Жаира Болсонару. Тревога эта выливается в массовую кампанию по дезинформации, а временами и физическое насилие.

В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, которого либеральная часть прессы называет "тропическим Трампом", в случае проигрыша может, как и его кумир, объявить результаты выборов сфальсифицированными.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считали, что Болсонару может совершить переворот, — учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников, а сам он — бывший армейский офицер.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Болсонару еще до прихода к власти критиковал избирательную систему Бразилии, и даже став президентом, не прекратил свои нападки, подкрепляя их необоснованными обвинениями в мошенничестве и всевозможными слухами, выдавая их за истину.

Очевидные закономерности в результатах голосования, по мнению Болсонару, служат доказательством мошенничества.

Он неоднократно заявлял, что сотрудники избирательных комиссий подсчитывают голоса тайно, что позволяет предположить, что они могут манипулировать результатами.

Он также заявил, что подозревает хакеров в попытке украсть у него президентские выборы в 2018 году.

По мнению журналистов New York Times, изучивших сотни часов интервью и публичных выступлений Болсонару и тысячи постов в соцсетях, его доказательства главным образом упирают на очевидные отклонения в процессе и результатах голосования, часто представленных без указания авторства, и он представляет гипотетические сценарии мошенничества как гораздо более вероятные, чем они есть на самом деле.

Между тем, согласно независимым экспертам, бразильским избирательным органам и иностранным правительствам, включая Соединенные Штаты, с тех пор как Бразилия начала использовать электронные машины для голосования в 1996 году, никаких доказательств мошенничества обнаружено не было.

Напротив, эти машины помогли устранить фальсификацию результатов голосования, которая в эпоху бумажных бюллетеней была характерна для выборов в Бразилии.

Бразилия — единственная страна в мире, которая собирает и подсчитывает голоса полностью в цифровом формате, без бумажных резервных копий.

Борьбу против этой системы Болсонару, утверждающий, что без резервных копий нельзя быть уверенным в том, что каждый бюллетень подсчитан правильно, начал еще будучи членом конгресса, после выборов 2014 года.

Эта борьба продолжилась и после победы на президентских выборах четыре года спустя.

В июле 2021 года, уже будучи президентом, Болсонару объявил, что раз и навсегда докажет, что система изобилует мошенничеством. Вместо этого в двухчасовом прямом эфире в социальных сетях он снова повторял свои обвинения в мошенничестве.

Он показал видео некоего программиста, утверждавшего, что сумел продемонстрировать, как в 2018 году машины для голосования были взломаны. Эксперты потом заявили, что видео изобилует ошибками, включая фундаментальное непонимание того, как работает система голосования.

Болсонару предъявил таблицу с результатами голосования, в которой, по его словам, были обнаружены необычные закономерности, и такая последовательность результатов практически невозможна с точки зрения статистики — видимо, результатами голосования управляет алгоритм.

Сотрудники избирательных комиссий и эксперты в ответ заявили, что он представил неточные данные.

На этих выборах Болсонару привлек к борьбе бразильских военных, заявив, что они обеспечат безопасность голосования. Те предложили ряд незначительных изменений в системе, сотрудники избирательных комиссий скорректировали свои планы по тестированию машин в день выборов, и военные заявили, что система их устраивает.

Более того, по словам высокопоставленного военного чина, говорившего на условиях анонимности, поскольку он не имел права выступать публично, бразильские военные, следившие за ходом голосования во время первого тура, не обнаружили признаков мошенничества.

Тем не менее труды Болсонару не прошли даром: многолетняя кампания подорвала веру миллионов бразильцев в выборную систему. В ходе опроса, проведенного в этом месяце, трое из четырех сторонников Болсонару заявили, что не доверяют или почти не доверяют машинам для голосования в Бразилии.

Черный пиар

Дезинформация и фейки — не новость в политической борьбе, однако в лагере Болсонару их поставили на широкую ногу.

Дезинформация стала более радикальной — и организованной — по сравнению с президентской кампанией 2018 года.

"Выборы 2018 года были детской забавой. Это было нечто более честное, в том смысле, что идеологически они [сторонники Болсонару] верили в происходящее и создавали каналы, чтобы участвовать в дискуссии", — говорит Гильерме Фелитти, основатель компании Novelo Data, которая отслеживает более 500 консервативных каналов в YouTube.

В социальных сетях появляются слухи, что Лула в случае избрания планирует закрыть церкви и разрешить мальчикам и девочкам в государственных школах пользоваться общими туалетами. Параллельно распространяются слухи, что Болсонару якобы признался в каннибализме и педофилии.

"То, что происходит в Бразилии с Facebook, YouTube и другими платформами, очень похоже на то, что происходило в США на выборах 2020 года, — считает Вики Уайатт из американской неправительственной организации SumOfUs. — Отдельный человек может опубликовать что-то, что не получит большого резонанса, но со временем это просачивается дальше и в итоге приводит к негативным последствиям".

Верховный избирательный суд, высшая электоральная инстанция страны, объявил в четверг, что запретит "ложные или подаваемые вне контекста" материалы, которые могут "повлиять на целостность избирательного процесса".

В предшествующие голосованию дни у таких площадок, как YouTube или Facebook, для удаления спорного контента будет всего один час. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 150 тысяч реалов (28 тыс. долларов США) за каждый час просрочки, и могут заблокировать на сутки.

Председатель Верховного избирательного суда Александре де Мораес заявил, что агрессивность этой информации и языка вражды оправдывает столь жесткие ограничения.

Генеральный прокурор Аугусто Арас, назначенец Болсонару, который считается союзником президента, попросил Верховный суд пересмотреть решение, заявив, что оно неконституционно, представляет собой "превентивную цензуру" и нарушает свободу слова и право информировать и быть информированным.

Избирательный суд также запретил платную предвыборную рекламу в интернете за два дня до и на следующий день после голосования.

Эти меры возмутили многих сторонников Болсонару. Другие считают, что они оправданы масштабами грязной войны, ведущейся в Сети.

На улицы с оружием?

Война между сторонниками кандидатов ведется не только в виртуальном пространстве.

В минувшее воскресенье сотрудники федеральной полиции пришли в дом бывшего законодателя Роберто Джефферсона с ордером на арест, выданный Верховным судом после того, как Джефферсон разместил в интернете неподобающие комментарии в адрес одного из судей.

Джефферсон уже находился под домашним арестом за его предполагаемую роль в организации "антидемократических действий", угрожающих судам.

Бывший парламентарий открыл огонь по полицейской машине и бросил светошумовые гранаты. Двое офицеров были ранены, а Джефферсон сдался полиции лишь после восьми часов переговоров.

"То, что мы видели в воскресенье, вполне может стать прелюдией к новой волне политического насилия, в частности, среди групп, которые не примут результат выборов, если президент Болсонару проиграет", — считает Маурисио Санторо, политолог из Государственного университета Рио-де-Жанейро.

Кампания Лулы отреагировала на этот инцидент собственной пиар-кампанией, назвав его последним примером "насилия со стороны болсонаристов" на напряженных выборах, в ходе которых участились случаи угроз и убийств.

Арест Джефферсона расколол федеральную полицию, тоже не сумевшую избежать глубокой политической поляризации в Бразилии.

Болсонару облегчил покупку огнестрельного оружия: с 2018 года количество разрешений, выданных охотникам, стрелкам или коллекционерам, выросло почти на 500%.

В июле агентство Рейтер сообщило, что федеральная полиция не одобряет политику Болсонару в отношении оружия, утверждая, что она осложняет работу полиции в стране с наибольшим количеством убийств в мире.

Беспокойство полиции становится понятным: например, Ordem Dourada do Brasil, организация бразильских ультраправых, тоскующих по временам военной диктатуры 1964-1985 годов, опубликовала видеоролики, в которых обещает "в случае необходимости" начать войну и призывает людей выйти на улицы и поддержать Болсонару.

В соцсетях появляются призывы к насилию против членов Верховного суда и членов их семей.

В июле был застрелен член Рабочей партии Лулы. С тех пор почти еженедельно поступают сообщения о нападениях по политическим мотивам.

Возвращение консерваторов

Независимо от того, победит он или проиграет, Болсонару уже продемонстрировал, что ему удалось создать мощное правое движение, которое сочетает бразильский консерватизм и национализм с политикой "культурной войны" в американском стиле, ведущейся в социальных сетях.

"Болсонаризм имеет прочные корни в обществе, — утверждает Камила Роча, исследователь и автор книги о президенте. — Даже если он проиграет, он никуда не исчезнет, потому что у него много денег, и я думаю, он попытается вернуться через четыре года".

Опорой его коалиции являются быстро растущие евангелические церкви, армия и полиция, фермеры, бизнес и новое поколение социально консервативных музыкантов и YouTube-каналов.

В результате выборы в Бразилии с их акцентом на религии, национализме и культурных нормах отличаются от других недавних президентских выборов в Южной Америке.

В Колумбии, Чили и Перу на первый план выходили вопросы социальной справедливости, равенства, бедности и окружающей среды, и в основном малоимущие избиратели выступали против правящей элиты.

В Бразилии, однако, Болсонару, культивируя образ простого человека из народа. успешно поддерживал анти-истеблишмент, даже находясь на президентском посту, выступая против таких институтов, как Верховный суд или основные СМИ, которые, по его мнению, предвзято относятся к нему.

Среди 100 млн бразильцев, которых национальное статистическое агентство IBGE определяет как самый крупный социальный класс — это квалифицированные рабочие и самые бедные представители среднего класса, — Болсонару наращивает преимущество.

Социально-консервативная коалиция президента-популиста пустила глубокие корни в обширных внутренних районах страны в процветающем агропромышленном секторе, на который сейчас приходится почти 30% ВВП страны, а также на более развитых юге и юго-востоке Бразилии.

Поддерживающие Болсонару кандидаты добились больших успехов на выборах в конгресс и губернаторов штатов 2 октября, совпавших с первым туром президентской гонки.

Болсонару помогают и более высокие, чем ожидалось, экономические показатели. По прогнозам МВФ, ВВП Бразилии в этом году вырастет на 2,8% — ненамного меньше, чем в Китае.

В прошлом году страна полностью восстановилась после пандемии, а прямые иностранные инвестиции выросли до $74 млрд по сравнению с $50 млрд годом ранее.

Инфляция достигла пика в апреле, превысив 12%, но в сентябре снизилась до 7,2%. Поэтому среди сторонников Болсонару немало бизнесменов.

По словам аналитиков, неполиткорректная и порой женоненавистническая риторика Болсонару, которая вызывает возмущение в Европе или США, в Бразилии не играет столь важной роли, особенно среди менее образованных слоев общества.

"У каждого в Бразилии есть кто-то вроде Болсонару в семье или в кругу друзей, — говорит Оливер Штуенкель, профессор Фонда Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу. — Он похож на дядю из глубинки, который жарит котлеты на барбекю и при этом разглагольствует о жизни".

В отличие от других выборов в Южной Америке в последние несколько лет, в этой кампании немалую роль играет религия.

Некогда доминирующая католическая церковь Бразилии переживает серьезный упадок, ее привлекательность подорвал рост евангелических церквей, среди паствы которых Болсонару пользуется явным преимуществом.

Победа не гарантирована

Большинство аналитиков по-прежнему считают, что Лула победит, но при этом никто не исключает возможности неожиданной победы Болсонару.

Опрос, проведенный на минувшей неделе компанией Datafolha, показал, что Лулу поддерживают 52%, Болсонару — 48%. Учитывая погрешность данных в два процентных пункта, это означает, что голоса бразильцев разделились поровну и победа левого кандидата отнюдь не гарантирована.

Если Лула все же одержит победу, ему предстоит нелегкая борьба с враждебно настроенным Конгрессом и сторонниками Болсонару на всех уровнях власти.

И это при условии, что выборы не закончатся потасовками на улицах или, что еще хуже, более организованными попытками не допустить смены власти силовым путем — чего, к сожалению, сегодня невозможно исключить.