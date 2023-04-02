Выборы в Финляндии: страну могут возглавить ультраправые

Избиратели в Финляндии в воскресенье голосуют на всеобщих выборах, в ходе которых может смениться как премьер-министр, так и правящее коалиционное правительство. Многие аналитики ожидают, что по итогам выборов финская политика заметно сдвинется вправо.

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Финляндия в шаге от вступления в НАТО, но последствия российского вторжения в Украину в целом мало повлияли на предвыборную кампанию. Основное внимание кандидаты уделяли проблемам в экономике.

Премьер-министру Санне Марин предстоит жесткая предвыборная борьба в качестве главы левоцентристской социал-демократии Финляндии.

Заняв пост в 2019 году и став самым молодым премьером в мире (на момент вступления в должность ей было 34 года), Санна Марин сменила Антти Ринне, приведшего свою Центристскую партию к победе на выборах в том году. Сам он продержался на посту полугода.

Смена руководства партии привела к созданию знаменитого женского правительства в Финляндии, где все пять партийных лидеров были женщинами, причем четырем из них на тот момент не исполнилось 35 лет.

По опросам, Марин - самый популярный финский премьер-министр в этом столетии. Она сравнительно успешна провела страну через пандемию коронавируса и запустила процесс вступления Финляндии в НАТО.

Избирательная кампания

В то же время по результатам последних опросов, проведенных в четверг, Социал-демократическая партия занимает лишь третье место по популярности, уступая антииммигрантской и националистической партии "Финны" и правоцентристской Национальной коалиции.

Во время прошлой избирательной кампании центральное место занимали глобальные вопросы - окружающая среда, иммиграция и равенство. Однако в этом году гораздо больше внимания уделялось экономике, кризису стоимости жизни и распределению правительственных расходов.

"В конце концов, все так или иначе сводится к деньгам. Говорим ли мы о социальной политике, образовании или государственном долге, я думаю, что все упирается в деньги, - говорила Euronews Йенни Кяримяки, исследователь политической истории из Университета Хельсинки. - Все дело в том, куда идут деньги, а это идеологический выбор, так что мы возвращаемся к обсуждению традиционного противостояния "левые-правые".

Кто может победить?

Сейчас в парламенте остались только сторонники жесткой линии, которые стали второй по величине партией на выборах 2019 года. "Финны" ставят долгосрочной целью выход из ЕС и хотят пересмотреть планы по "озеленению" экономики.

Лидер оппозиционной консервативной Национальной коалиции Петтери Орпо сосредоточил свою кампанию на экономике, обвиняя правительство в безответственном увеличении государственного долга.

"Перспективы очень плохие. Наши государственные финансы резко сокращаются, и это приведет к подрыву основ нашего общества благосостояния", - сказал Орпо в интервью AFP. Отношение госдолга Финляндии к ВВП выросло с 64% в 2019 году до 73% в 2022, и Национальная коалиция хочет решить эту проблему путем сокращения государственных расходов на шесть миллиардов евро.

Как проходят выборы в Финляндии?

2 апреля граждане выбирают 200 депутатов в парламенте Финляндии.

Досрочное голосование проводилось с 22 по 28 марта. По данным службы информации о выборах Министерства юстиции, в нем приняли участие около 26% имеющих право голоса.

В Финляндии нет минимального порога для прохождения партий в парламент, но, если партия набирает более 2% голосов по стране, она имеет право на государственное финансирование в будущем.

"Финны" уже были в правительстве, однако победа на выборах и назначение ультраправого премьера раньше казалась маловероятной.

Поддержка этой популистской партии с лета прошлого года заметно выросла - помогли рост цен на энергоносители и другие товары после вторжения России в Украину. "Финны" занимают жесткую позицию в отношении иммиграции, ссылаясь на проблемы соседней Швеции.

В 2015 году партия входила в правоцентристское правительство, позже она раскололась на две фракции, одна из которых придерживается жесткой линии, а другая - умеренной.

Предварительные результаты станут известны уже к вечеру воскресенья, а официально их объявят 5 апреля.

Однако переговоры о создании коалиции начнутся практически сразу и, как ожидается, будут очень непростыми.

Кто войдет в правительство?

Традиционно самая крупная из восьми основных партий в парламенте выдвигает кандидата на пост премьер-министра и пытается сформировать правительство. Санна Марин возглавляет левоцентристскую коалицию социал-демократов, центристов, "зеленых", Левого альянса и Шведской народной партии Финляндии.

Согласно некоторым опросам, "Финны" могут получить до 49 мест, опередив Социал-демократическую партию и Национальную коалицию.

Центристская партия превратилась из крупнейшей партии в 2015 году в партию с рекордно низкой поддержкой после того, как в течение почти восьми лет подряд в правительстве страны сменяли друг друга правые и левые.

Она не хочет оставаться в нынешней коалиции Марин, конфликтуя, в частности, с "зелеными". Без поддержки центристов и СДП, и Национальной коалиции будет трудно сформировать правительство. А Марин исключила возможность коалиции с "Финнами", которую она называет "откровенно расистской".

"На данный момент наиболее вероятным сценарием является "сине-красное" правительство на основе Национальной коалиции и СДП", - считает Туомо Турья из компании Taloustutkimus, занимающейся опросами.

Хотя лево-правое правительство - не редкость в финской политике, ориентированной на консенсус, конкретно эти партии занимают слишком разные позиции по вопросам экономики.

Другим вариантом может стать правое правительство, состоящее из Национальной коалиции и "Финнов" - хотя они и не согласны по вопросам ЕС и иммиграции, но зато придерживаются похожих экономических взглядов.

Еще один вариант - это "радужная" коалиция, в которой будут представлены едва ли не все партии, прошедшие в парламент. Ее создание может затянуться надолго, а эффективность такого правительства некоторые эксперты уже сейчас ставят под сомнение.

Останется ли на посту Санна Мартин?

Сама Марин пользуется значительной популярностью - гораздо большей, чем ее Социал-демократическая партия.

Однако и ее премьерство не обошлось без скандалов.

В декабре 2021 года ей пришлось извиниться за посещение клуба после того, как у министра иностранных дел оказался положительный тест на ковид. Летом 2022 года видеозаписи ее танцев с друзьями в ночном клубе разошлись по интернету, и ей пришлось сдать тест на наркотики (оказавшийся отрицательным. Еще раз извиняться ей пришлось после того, как две ее подруги разместили свои фотографии топлесс в официальной резиденции.

Извиняться Марин пришлось и за провал законопроекта о правах коренных народов Финляндии в парламенте - как оказалось, работа по его продвижению практически не велась.

Все это, похоже, никак не отразилось на ее популярности, однако все мог перечеркнуть недавний скандал. В ходе недавнего визита Марин заявила, что Финляндия "могла бы" обсудить вопрос об отправке Украине устаревших истребителей Hornet.

Некоторые украинские СМИ представили это весьма расплывчатое заявление как обещание, и на родине премьера ее политические оппоненты немедленно ухватились за возможность обвинить ее в непонимании нужд страны - мол, истребители нужны самой Финляндии.

Ведущая финская газета Helsingin Sanomat даже выдвинула предположение, что этот вопрос в итоге может стоить Марин выборов.