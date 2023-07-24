Выборы в Испании: правые победили, но создать коалицию не смогут

После подсчета почти 100% голосов на парламентских выборах в Испании первое место занимает правоцентристская Народная партия (НП) — у нее 136 мест из 350 в парламенте. Однако результаты НП оказались не такими хорошими, как предсказывали опросы — и она не сможет самостоятельно сформировать правящую коалицию, даже если объединится с крайне-правой партией Vox (у нее 33 депутатских мандата). Теперь страну ожидают трудные коалиционные переговоры, результат которых предсказать пока невозможно.

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Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая 122 места.

На четвертом месте, как и ожидалось, альянс левых партий Sumar, у которого 31 место.

Ранее предполагалось, что Народная партия может создать коалицию с Vox. В таком случае представители крайне-правых сил могли бы прийти к власти в Испании впервые с 1975 года, когда умер диктатор Франциско Франко.

Однако теперь ясно, что правым недостаточно голосов для создания правительства — хотя лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что начинает переговоры о коалиции.

Есть вероятность, что левые могут попытаться создать собственную правящую коалицию с несколькими региональными партиями, однако сделать это будет непросто.

"Позже в этом году могут состояться новые выборы", — сказала Би-би-си политический эксперт Каролин Грэй.

Спор о ценностях, прошлом и будущем

Что касается сторонников НП, то некоторые испытали разочарование. "Это не то, чего мы ожидали, — признался в интервью Би-би-си Адриан Падро. — Результаты пока что ниже чем то, на что мы надеялись".

Внеочередные выборы парламента были объявлены в Испании после того, как правящая партия показала крайне плохие результаты на выборах местных органов власти в мае этого года.

Как объясняла европейский корреспондент Би-би-си Катя Адлер, на этих парламентских выборах избиратели спорят не просто о том, какая политическая сила возглавит Испанию, но и ценностях, которые должны господствовать в этой стране.

Поскольку к власти могли прийти крайне-правые, сторонники левых партий часто называли конкурентов из правого лагеря фашистами. В свою очередь поддерживающие Народную партию говорили, что у страны есть два выбора — нынешний премьер-министр Санчес или Испания (подразумевая, что нынешнее правительство приведет страну к краху).

Один из левых испанских политиков сказал нашему корреспонденту, что появление правого правительства угрожает возвращением Испании к временам Франко и отказом от либеральных завоеваний, таких как однополые браки или право людей определять свою гендерную идентичность.

В свою очередь голосующие за правых говорят, что защищают семейные ценности и испанские традиции, такие как бой быков. Представители партии Vox также с одобрением отзываются о временах Франко.

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Как напоминает наш корреспондент, подобные дебаты идут и во многих других странах мира, таких как Франция, Италия, Бразилия или США.