Коалиция "Вместе" Макрона обошла левый блок Меланшона всего на 0,1%. Во втором туре сторонники президента Франции поборются за абсолютное большинство в парламенте.

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Коалиция "Вместе" президента Эмманюэля Макрона в первом туре парламентских выборов во Франции лидирует с 25,8% голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных МВД страны в ночь на понедельник, 13 июня.

С минимальным отставанием, набрав 25,7%, за ней следует объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое левым популистом Жан-Люком Меланшоном. Правопопулистская партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен набирает 18,7% голосов. До сих пор крупнейшая оппозиционная сила в парламенте — правоцентристская партия "Республиканцы" — набирает в первом туре лишь 10,4%.

Явка составила всего 47,5%, это еще меньше, чем на прошлых выборах 2017 года, когда проголосовали 48,7% избирателей. Это рекордно низкий показатель, отмечает агентство AFP.

Коалиция Макрона не гарантировала себе абсолютное большинство в парламенте

Учитывая особенности французской системы выборов в парламент, расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться. Чтобы попасть в парламент по итогам первого тура, кандидат должен заручиться в своем округе поддержкой больше 50% избирателей. В округах, где ни один из кандидатов не получил такого результата, во второй тур проходят все кандидаты, набравшие более 12,5% голосов. Социологические службы прогнозируют, что избиратели, чьи предпочтительные кандидаты выбыли после первого тура, в большинстве случаев поддержат во втором туре представителей коалиции Макрона.

Согласно прогнозам, после второго тура коалиция Макрона может получить от 255 до 311 из 577 депутатских мандатов, объединение Меланшона — от 170 до 210. Таким образом, сторонники Макрона еще не гарантировали себе абсолютное большинство в Национальном собрании, для которого необходимо 289 мандатов, хотя сохраняют шансы на такой исход. Второй тур выборов в Национальное собрание Франции запланирован на 19 июня.