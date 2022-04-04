Выборы в Сербии: Вучич побеждает в первом туре, в парламент проходят семь партий
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Александр Вучич, кандидат от Сербской прогрессивной партии и действующий глава государства, побеждает в первом туре президентских выборов в Сербии. По оценке Центра свободных выборов и демократии (CeSID), он набирает 59,5% голосов. Кандидат от оппозиции, отставной генерал Здравко Понош, занимает второе место. Предварительные данные ЦИК дают схожие результаты.

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Выборы состоялись в воскресенье, 3 апреля. Граждане избирали 250 депутатов парламента сроком на четыре года и президента — на пять лет.

По данным CeSID, на избирательные участки пришли 58,6% избирателей. На предыдущих выборах явка составила 48,88%.

Подсчет голосов еще продолжается — избирком обработал около 90% бюллетеней.

На втором месте идет в президентской гонке идет бывший глава сербского генштаба Понош (коалиция "Объединенные для победы Сербии") — около 18%.

На парламентских выборах лидирует коалиция под названием "Вместе мы можем все", возглавляемая партией Вучича — по предварительным данным, она набирает 42,9% голосов.

На втором месте идет оппозиционная коалиция "Единство ради победы" — 13,5%.

Третье место у партнера Вучича по правящей коалиции — Социалистической партии Сербии, сейчас у нее 11,4% голосов.

Преодолеть порог в 3% удается еще четырем партийным объединениям.

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BBC News Русская служба:

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