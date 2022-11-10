Выборы в США: Байден доволен результатом демократов и собирается на второй срок

Президент США Джо Байден выразил облегчение в связи с тем, что по итогам промежуточных выборов Демократической партии удалось удержать в законодательном собрании страны большинство принадлежащих ей мандатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Окончательные результаты еще не подведены, но — хотя в Палате представителей республиканцы, кажется, все же получат некоторое преимущество — Америке, по словам президента, удалось избежать "гигантской красной волны" — то есть массовой победы кандидатов от Республиканской партии, которую предрекали аналитики.

Более того, у демократов все еще есть шанс получить контроль над Сенатом, где пока что мандаты разделились поровну: 48 на 48.

Обычно в ходе промежуточных выборов правящая партия в США (сейчас это демократы) уступает соперникам контроль над парламентом, что существенно осложняет жизнь Белому дому, так как сильно затрудняет проведение через Конгресс практически любых инициатив действующей администрации.

Учитывая показатели инфляции, взлетевшие в США до максимальных значений за последние четыре десятилетия, и относительно низкий рейтинг одобрения действующего президента, республиканцы могли рассчитывать на триумфальную победу в обеих палатах — однако этого, к удивлению многих аналитиков, не произошло.

Судя по результатам экзитполов, одной из причин этого стало недавнее решение Верховного суда, пересмотревшего собственный вердикт почти полувековой давности и в итоге фактически отменившего на национальном уровне право женщин делать аборт, вернув этот вопрос на откуп властям каждого конкретного штата.

Комментируя предварительные результаты промежуточных выборов в среду, президент Байден признался, что они позволили ему "вздохнуть с облегчением", поскольку его оптимизм оправдался — в отличие от прогнозов журналистов, предрекавших демократам разгромное поражение.

Вдохновленный неожиданным успехом, президент (которому через полторы недели исполнится 80 лет) вновь озвучил свое намерение пойти на второй срок, заявив: "Мы снова пойдем на выборы, как и планировали".

Тем временем подсчет оставшихся голосов продолжается, и республиканцы почти вплотную приблизились к заветному числу конгрессменов, которое обеспечит им перевес в Палате представителей: по состоянию на утро четверга до 218 мандатов им, по подсчетам Reuters, не хватает всего восьми.

Контроль над любой из палат даст республиканцам возможность блокировать практически любые предложения, поступающие из Белого дома, где и без того готовятся к парламентскому расследованию действий администрации Байдена, которое может быть открыто в любой момент.

Сам президент Байден уже заявил, что готов сотрудничать со своими политическими оппонентами, и пообещал провести на следующей неделе консультации с представителями обеих парламентских фракций.

Он также выразил мнение, что американский народ воспримет любое расследование, направляемое республиканцами, как нечто несерьезное — или, выражаясь словами самого президента "почти как комедию".

Контроль в Сенате получит та из двух партий, которой удастся победить в двух из трех штатов, где окончательные итоги подвести пока не удалось (или победитель будет определен во втором туре): Аризоне, Джорджии и Неваде.

Как сообщает американский партнер "Би-би-си", компания "Си-би-эс", избиратели Аризоны склоняются скорее в сторону кандидата от демократов, а вот в Неваде мнения электората разделились почти поровну.

Законодательство Джорджии требует от будущего сенатора получить не менее половины голосов избирателей — что не удалось ни действующему сенатору-демократу Рафаэлю Уорноку, ни его сопернику-республиканцу Хершелю Уокеру. Им предстоит встретиться во втором туре — так что там победитель окончательно определится лишь в декабре.

Самой приятной неожиданностью для республиканцев стала победа в Нью-Йорке, где им удалось одолеть действующего конгрессмена от демократов Шона Патрика Малоуни, возглавлявшего предвыборную кампанию партии.

Для демократов самой сладкой оказалась победа в Пенсильвании, где переизбрание действующего депутата-республиканца многим казалось предрешенным заранее. Однако в итоге он уступил своему сопернику Джону Феттерману — несмотря на то что тот недавно пережил инсульт и сейчас проходит реабилитацию.

По мнению аналитиков, не последнюю роль в поражении действующего конгрессмена сыграла официальная поддержка со стороны Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, она не добавила протеже Трампа политических очков, а напротив — ослабила его позициию.

Если бы выборы прошли для республиканцев более успешно, от Трампа ожидали заявления о повторном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента 2024 года. Однако пока что он лишь пообещал сделать на следующей неделе "большое заявление".

По словам одного из помощников экс-президента, с принятием этого важнейшего решения ему советуют повременить — по меньшей мере до тех пор, пока в Джорджии не пройдет второй тур и победитель не определится окончательно.

Официально поддержанные Трампом кандидаты выступили в среднем значительно хуже, чем тот рассчитывал: им удалось выиграть выборы в Сенат в Огайо и Северной Каролине, а вот рекомендованные им претенденты на пост губернатора в Пенсильвании и Мичигане кампанию проиграли.

Экс-президент уже признал, что в целом результаты выборов "не вполне оправдали надежд", однако в своей обычной манере добавил, что "с его личной точки зрения, [результаты выборов] — это большая победа".