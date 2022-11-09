Выборы в США: Что известно к полудню

Накануне в США прошли промежуточные выборы — американцы избирали Палату представителей, треть сенаторов, 36 губернаторов, в ряде штатов также прошли региональные и муниципальные голосования. Последние участки закрылись утром 9 ноября по рижскому времени, сейчас идет подсчет голосов. Американские СМИ собирают предварительные итоги из разных штатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Палата представителей

Как и предсказывали социологи и аналитики, на выборах в нижнюю палату американского парламента лидируют республиканцы. Для получения большинства партия должна занять 218 кресел из 435. По оценкам The New York Times, республиканцы гарантировали себе 197 мест, демократы — 172. Схожие цифры публикуют телеканалы CNN (198 против 178) и Fox News (199 против 172).

Сенат

В случае с верхней палатой парламента эксперты были не столь однозначны: контроль над ней, согласно прогнозам, мог как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам. Судя по предварительным данным, противостояние между партиями за Сенат (вчера переизбирали 35 из 100 депутатов) будет идти до последнего. The New York Times и NBC сообщают о том, что пока что в обновленном составе верхней палаты минимальное большинство останется за Демократической партией (48 против 47), CNN и Fox News пишут о равном количестве гарантированных мандатов (по 48).

Губернаторы

По данным CNN, в 16 штатах из 36, где проходили губернаторские выборы, победу одерживают представители Республиканской партии, в 11 руководящие посты достанутся демократам. В остальных штатах явного фаворита пока что не выявлено — отчасти потому, что, например, на Аляске, в Аризоне, Вермонте и Массачусетсе на данный момент посчитаны менее 70% бюллетеней.

Почему это важно?

С момента вступления в должность президента Джо Байдена обе палаты американского парламента контролировали его однопартийцы из Демократической партии. Если большинство хотя бы в одной из них получат оппоненты-республиканцы, главе государства станет гораздо сложнее проводить через парламент свои законопроекты (в том числе, например, о предоставлении помощи Украине). С другой стороны, за президентом все еще остается право наложить вето на законы, одобренные даже обеими палатами парламента.