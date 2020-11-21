Выборы в США: Мичиган вслед за Джорджией не поддержал Дональда Трампа

Новая попытка Дональда Трампа оспорить результаты прошедших президентских выборов не увенчалась успехом. На этот раз законодатели Мичигана заявили, что не будут ставить под сомнение победу Джо Байдена, если она подтвердится.

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Два члена законодательного собрания штата от Республиканской партии — лидер большинства в Сенате Мичигана Майк Шерки и спикер Палаты представителей штата Мичиган Ли Четфилд — после встречи с Трампом в Белом доме, пообещали следовать "нормальной процедуре" подсчета голосов.

Накануне в штате Джоржия после пересчета голосов была официально сертифицирована победа Байдена, хотя и с небольшим перевесом. Госсекретарь штата Джорджия, убежденный сторонник Трампа, подтвердил, что действующий президент в Джорджии проиграл. "Цифры не врут", — заявил он.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в качестве 46-го избранного президента США должен вступить в должность 20 января.

Победа Байдена в коллегии выборщиков, которая определяет, кто станет президентом, предположительно составит 306 голосов против 232, полученных Трампом — что значительно превышает необходимые 270 голосов для победы.

В общенациональном масштабе Байден получил на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп.

Тем не менее в пятницу действующий президент вновь заявил о своей победе. "Я, кстати, выиграл," — сказал он, объявляя о ценовой политике на лекарства. Он не раз делал громкие заявления о якобы имевших место широкомасштабных нарушениях в ходе выборов, однако не представил никаких тому свидетельств.

Его пресс-секретарь Кейли Макинэни обвинила СМИ и демократов в лицемерии.

"Когда в 2016 году президент Трамп стал законно избранным президентом, многие хотели его очернить, дискредитировать, обвинить в нелегитимности и не признать его победу. Не было никаких призывов к единству, никаких призывов к примирению", — сказала она.

"Поэтому, пока идет подсчет каждого законно поданного голоса, давайте не забывать тот непростительный период передачи власти, а вернее — его отсутствие — которое президент Трамп должен был пережить и в 2016-м, и в годы своего президентства",- — добавила пресс-секретарь.

Каков следующий шаг Трампа?

Как пишут американские СМИ, после ряда поражений в судах команда Трампа надеется убедить законодательные собрания тех штатов, где большинство принадлежит республиканцам, проигнорировать реальные итоги подсчета голосов и объявить Трампа победителем.

Трамп также хотел пригласить законодателей из Пенсильвании, отдавшей победу Байдену, в Белый дом. Это подтвердил CBS News высокопоставленный член избирательной кампании. Однако пока никакой подобной встречи у Трампа не запланировано, а штаты промышленного Среднего Запада США, включая Мичиган, должны уже в понедельник сертифицировать общее число полученных голосов.

Эксперты считают маловероятным, что президентской команде удастся изменить окончательный итог голосования в Мичигане и Пенсильвании.

Но даже если бы это им удалось, то Трампу все равно пришлось бы успешно оспорить результаты в еще одном штате, чтобы обогнать Байдена.

После встречи в Белом доме в пятницу Шерки и Четфилд подтвердили, что шансов на благополучный исход для Трампа в любом случае немного и сказали, что в ходе беседы главной темой стало обсуждение борьбы с пандемией ковида, а не попытки Трампа опротестовать результаты выборов.

Белый дом ранее заявил, что это была рутинная встреча законодателей с президентом, а не попытка найти поддержку, хотя и признал, что после выборов у президента Трампа было немного встреч.

По ее итогам Шерки и Четфилд сделали совместное заявление: "Мы до сих пор не получили никакой информации, которая бы изменила исход выборов в Мичигане, и как лидеры законодательного собрания мы будем следовать закону и нормальной процедуре в отношении избирателей Мичигана — в соответствии с тем, что мы заявляли в ходе нынешних выборов".

Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении своим служебным положением, указывая, что он пытается оказать давление на законодателей с целью изменить волеизъявление народа.

Чем занимается Джо Байден?

Избранный президент пытается по мере возможности продвигать вперед процесс передачи власти и уже сделал на минувшей неделе несколько важных назначений и встретился с экспертами по национальной безопасности.

В пятницу Байден встретился с двумя высокопоставленными законодателями-демократами — спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером — чтобы обсудить возможную помощь наиболее пострадавшим от пандемии семьям и небольшим частным предприятиям.

Как сказано в совместном заявлении, "стороны договорились о том, что Конгресс должен принять поддержанный обеими партиями экстренный пакет помощи".

Там также сказано, что Байден обсудил свою повестку на первые 100 дней после вступления в должность.

Среди других околопрезидентских новостей: компания Twitter намеревается передать контроль за официальным президентским аккаунтом @POTUS (что является сокращением "Президент Соединенных Штатов" — President of the United States), которым в настоящий момент пользуется Дональд Трамп, Джо Байдену в день его инаугурации, даже если Трамп к тому моменту все еще не признает свое поражение.

Об этом заявил представитель компании в интервью порталу Politico.