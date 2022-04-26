Выборы выявили в Евросоюзе новые идеологические разломы

Президент Франции отпраздновал своего переизбрание под гимн Евросоюза "Ода к радости". Руководства ЕС с облегчением восприняло победу Эммануэля Макрона над ультраправым кандидатом и евроскептиком Марин Ле Пен. Теперь Франции в качестве председателя Совета ЕС в течение первой половины года нужно переключить свое внимание на задачи европейского строительства и преодоление текущих кризисов. Президент примет участие и в решении глобальных проблем, сообщает телеканал Euronews.

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О повестке дня Макрона рассказывает историк Эрик Морис, глава брюссельского отделения Фонда Робера Шумана:

"Приоритетом станут война в Украине и ее экономические последствия. Перед ним встают вопросы Европы, обороны, обуздания инфляции, как получать российскую нефть и газ? Большие вопросы о России и санкциях. Ждут выполнения определенные задачи, в частности, создание пограничного корректирующего углеродного механизма для климатического перехода".

Но успех Марона не должен скрывать недоверие значительной части избирателей к европейскому проекту. 41% голосов, отданные за Ле Пен, говорят о глубоком идеологическом расколе.

Его новые трещины называет Женевьева Понс из парижского института имени Жака Делора: "Главные дебаты во Франции уже ведутся не между правыми и левыми, а между сторонниками открытого и закрытого общества, оптимистами и пессимистами, между бенефициарами глобализации и жертвами глобализации".

В воскресенье после Франции популисты потерпели неудачу в еще одной европейской стране. Премьер-министр Словении Янез Янша проиграл всеобщие выборы либеральному кандидату Роберту Голобу.

Профессор европейской интеграции Ирландского национального университета в Мейнуте Джон О' Бреннан считает, что это еще больше изолирует премьер-министра Венгрии, который стоит на нелиберальных позициях:

"Словенский результат так же важен и интересен, как и французский. Янша, похожий на Виктора Орбана деятель, потерпел полное и неожиданное поражение. Это как минимум третья крупная неудача популистских, правых лидеров в Европе за последние 6 месяцев, включая поражение Бойко Борисова в Болгарии и Андрея Бабиша в Чехии".

Ирландский профессор делает вывод, что политические силы Евросоюз все больше сдвигаются с краев к центру спектра. Это может означать появление новых партий к следующим выборам. Руководству ЕС придется реагировать на эволюцию электората и отвечать на его новые запросы общества.