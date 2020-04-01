Выход из кризиса: правительство Эстонии не исключает массового тестирования населения
Foto: NMP dienests

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство запустило программу выхода из нынешнего кризиса, одной из частей которой, по оценке Рейнсалу, могло бы быть массовое тестирование на коронавирус.

РекламаЗакрыть

"По моей оценке, один из элементов стратегии выхода из кризиса — это массовое тестирование. Это мы начнем обсуждать в пятницы в кризисной правительственной комиссии. Экспресс-тестами, которым можно доверять, мы могли проверить на коронавирус большую часть населения и получить обзор того, как вирус распространен в обществе", — передает RusERR слова Урмаса Рейнсалу, сказанные им в передаче ETV "Первая студия".

"Кроме того, благодаря этому можно было бы лучше сдерживать распространение вируса, — добавил Рейнсалу. — Сейчас мы не выносим принципиальное решение, мы ставим цель и шаг за шагом двигаемся в этом направлении".

По словам министра, на данный момент для массового тестирования в Эстонии нет необходимого числа тестов. "Этим вопросом мы занимаемся", — подчеркнул Рейнсалу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

Sharing Options

6

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form