Выходцы из Украины признаны виновными в незаконном финансировании выборов в США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, а также другой украинец — Андрей Кукушкин были признаны виновными в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном офисом прокурора США в Южном округе Нью-Йорка в пятницу, 22 октября.

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Присяжные согласились с тем, что обвиняемые с целью "получить влияние на американских политиков и кандидатов, незаконно направили иностранные деньги на промежуточные выборы 2018 года с прицелом на получение огромных прибылей в бизнесе, связанном с легализацией марихуаны".

По сведениям радиостанции "Голос Америки", Парнас, а также его бывший партнер Игорь Фруман, ранее уже признавший себя виновным в незаконном финансировании выборов, получали деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева. Средства, в частности, были направлены, в том числе, и на организацию кампании под названием America First Action, которая выступала за переизбрание Дональда Трампа в 2020 году.

Лев Парнас известен как деловой партнер бывшего адвоката экс-президента США Руди Джулиани. В частности, по данным американских СМИ, Парнас помогал ему искать в Украине сведения, которые могли бы способствовать началу расследования в отношении Джозефа Байдена. Эта инициатива исходила от тогдашнего президента США Трампа. Джулиани, экс-прокурор и бывший мэр Нью-Йорка, не является фигурантом уголовного дела в отношении Парнаса и Кукушкина. Но, по информации CNBC, власти Нью-Йорка ведут расследование, призванное ответить на вопрос: обязан ли был Джулиани регистрироваться в качестве иностранного агента.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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