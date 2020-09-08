Выходец из Узбекистана получил 40 пожизненных сроков за теракт в Турции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Суд в Турции в понедельник, 7 сентября, вынес приговор по делу о стрельбе в популярном ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которой погибли десятки человек.

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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение, сообщает информагентство Anadolu.

Стрельба в стамбульском клубе произошла в ночь на 1 января 2017 года. Жертвами нападения стали 39 человек, большинство из них — иностранцы. Еще 80 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Машарипов был задержан 16 января. Сразу после задержания власти Стамбула сообщили, что мужчина сознался в совершении преступления. Во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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"Исламское государство" Турция
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